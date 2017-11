MUŠKE I ŽENSKE PROSTITUTKE O PRVIM MUŠTERIJAMA: Bila sam prestravljena i ukočena! Zaradila sam 2.000 dolara i navukla se!

Eskort dame, prostitutke, ali i njihove muške kolege, podelili su svoje priče o prvom iskustvu u svetu prostitucije, a neke od njihovih priča nisu za maloletne.

"Bio je mlađi dečko. Prepoznala sam koji bend svira s njegovog radija, a to ga je iznenadilo, jer je slušao metal. Lepo smo popričali, sve je bilo prirodno. Podsetio me na moje prijatelje s fakulteta. Bio je jako ljubazan i izmasirao me. Nije neka priča, ali bilo mi je super što je tako ispalo prvi put."

"Bila sam eskort pre 20 godina. Ne sećam se prvog klijenta, jer većina njih nije za pamćenje. Pitate klijenta šta želi, dogovorite cenu, on se istušira, obavite šta imate, on se zahvali i ode."

"Našla sam se s njim u kafiću, to uvek radim kad upoznajem klijente po prvi put, jer sam nervozna zbog susreta sa starijim likovima koje sam upoznala na internetu. U to vreme nisam imala mnogo pozitivnih recenzija na stranici, a nisam znala kako industrija funkcionira pa mislim da su se tipovi nadali jeftinom seksu. Postoji i mnogo tipova koji se pale na to da su prvi klijenti, što je odvratno, ali je realnost. Jako im je drago ako smo nervozne ili ne znamo šta da radimo. Dakle, upoznala sam tog tipa u kafiću, bio je prijatan i zaključila sam da možemo u hotel. Većinu vremena me milovao i stenjao. Bilo je čudno, ali ne i užasno. Kasnije sam pogledala lovu u ruci i nisam mogla da verujem kako je bilo lako. U tom trenutku sam se navukla."

"Bila sam prostitutka iz oglasa, a moj prvi klijent želeo je da gleda kako se devojka presvlači u garderobi. Otišli smo u radnju s kaputima, ali oni nisu dopuštali da osobe različitog pola koriste istu kabinu. Umesto toga, otišli smo na parking sa druge strane ulice"

"Bio je jako star... To sećanje me progoni."

"Bio je sredovečni tip, a u to vreme moj dečko je umro i nisam imala gde da živim. Znala sam devojku koja je znala devojku koja se bavi eskortom i tako sam počela. Bio mi je potreban novac, a prostitucija je bila način da je dobijem. Nakon šest nedelja u hotelu uspela sam da nađem stan, a nakon šest meseci našla sam i pravi posao. I dalje volim da zaradim ekstra lovu sa strane, ali već neko vreme nisam se time bavila."

"Počeo sam u vreme dok sam radio kao konobar u hotelu na plaži. Našu uniformu činile su uske pantalonice i majica. Stopirao sam na putu kući kad se zaustavio stariji tip i ponudio mi 40 dolara. Bila je to laka lova, a ja volim laku lovu."

"Pokušala sam da budem sponzoruša kad nisam mogla da nađem posao. Prvo, bio je jako drag. Pristala sam da popijemo piće koje mi je platio i odem u njegov stan iako se nismo nikad videli, što je bilo glupo. Srećom, nije mi ubacio ništa u piće. Hteo je samo da priča o meni. Bila sam devica, pa mi je platio 2.000 dolara, jer ga je to palilo. Bolelo me je malo, ali sam se napila pa nisam previše osećala. Osećala sam se prljavo nakon toga, ali nisam mogla da ignorišem novac. Našli smo se nekoliko puta, ali onda sam prekinula, jer mi je postalo preteško."

"Objavljivala sam oglase na oglasnima stranama godinu ili dve, dok sam studirala. Moj prvi klijent bio je sredovečni Azijac, malo puniji, ali nije bio ružan. Sreli smo se u jeftinom hotelu koji je platio, malo popričali i poseksali se, što nije trajalo duže od pet minuta. Dobila sam 200 dolara. Ne žalim ni zbog čega."

"Bila sam mlada i na ulici, on je bio stariji tip i jedan od najneprivlačnijih ljudi koje sam upoznala. Seks je bio nikakav, jer nije mogao da održi erekciju. Kasnije je hteo da se opet nađemo, ali odbila sam ga."

"Bila sam prestravljena, ukočila sam se. On je bio drag i nije pravio probleme oko toga. Zaista je dobro što mi je bio prvi klijent."

"Ja sam amaterski porno glumac i reditelj, a jedno vreme bio sam muška sponzoruša. S obzirom na to da sam muško, to je bilo neobično. S prvim klijentom najpre sam se našao na sastanku upoznavanja, za koji mi je platio 75 dolara i ručak. Jasno sam dao do znanja da ne dolazi u obzir seks na prvom sastanku. Na trećem i četvrtom spoju počeo da se žali da susedi žele da ga unište, jer ima drogu u stanu. Nikad se više nismo našli."

"Moji online klijenti bili su odlični, pomislili biste da su oni katastrofa, ali zapravo su gori ljudi sa kojima se vidite uživo".

