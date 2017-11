NAŠLI STE NOVČIĆ NA ULICI? Svaki od njih ima svoje značenje, a evo koji je najsrećniji!

Kinezi smatraju da je pronalazak novca znak dobre sreće i to se verovanje proširilo celim svetom zbog čega pronađene kovanice mnogi čuvaju ako talismane. Kada pronađete kovanicu obratite pažnju na to o čemu ste razmišlajli u tom trenutku jer to može biti odgovor na vaše misli i koji je broj na njoj.

Kovanica sa brojem 1 je znak novog početka, svežih ideja i nagoveštava uspeh, velika postignuća i napredak. Ovakvim novčićem anđeli i duše vam poručuju da vam predstoji veliki uspeh i da ostanete pozitivni.

foto: Profimedia

Dvojka na kovanici vam poručuje da se posvetite razmeni sa drugima, partnerstvu, harmoniji i komunikaciji. Ona je jedinsvo mraka i tame, jina i janga.

foto: Profimedia

Kovanica od 5 dinara ukazuje da vam predstoji biološki i duhovni razvoj. Ovaj broj je simbol Svemira, savršenstva i simbol božanske moći. Prema kineskom verovanju ovaj broj je srećan jer ukazuje na pet najvažnijih blagoslova: bogatstvo, sreću, dugovečnost, zdravlje i napredak.

foto: Profimedia

Broj deset na novčiću predstavlja buđenje i znak je da morate da obratite pažnju na neke stvari i verujete svojim instinktima u vezi neke bitne odluke. Imate dobru podršku duhovnog svetai sve će se rešiti kako treba.

foto: Profimedia

Najveći broj na našim kovanicama je 20 i on vam poručuje da vam predstoji period pojačane osetljivosti i strasti. On sadrži nulu i pojačava vibraciju broja 2 i smatra se brojem snage, intuicije i visokih ideala.

foto: Profimedia

Ako ste se osećali usamljeno kada ste pronašli kovanicu to vam je poruka duhovnog sveta da niste sami. Ukoliko ste bili u žurbi kada ste ugledali sjajan novčić, to je znak da morate malo da usporite i posvetite se sebi i slobodnom vremenu. Ako vas brinu finansijski problemi pronađete novčić, to je znak da će se sve rešiti I da vam osobe iz duhovnog sveta koje vas vole šalju pomoć.

(Kurir.rs)

