DA BI VAM RASLA KAO LUDA: Skraćujte kosu za vreme mladog meseca i jedi ove namirnice svaki dan!

Duga, zdrava i njegovana kosa - cilj je koji sve žene žele da ostvare, a samo retke u tome uspevaju. Pored specijalnih šampona, maski, šišanja za vreme mladog Meseca, ono što će sigurno pomoći da imate zdraviju kosu i da vam ona brže raste, jesu promene u ishrani.

Pogledajte koje bi namirnice trebalo da unosite da biste imali kosu za kojom će se okretati i žene i muškarci.

1. JAJA

Jaja sadrže neophodne elemente za rast kose i održavanje normalnog stanja dlake, kao što su proteini i biotin. Biotin se preporučuje kao dodatak ishrani da bi se zaustavilo opadanje kose, ali je mnogo efikasniji kada se unosi hranom. Osim toga, jaja sadrže i leucin (odgovoran za ćelijsku deobu) i druge amino kiseline potrebne našoj kosi.

2. PILETINA

Piletina je bogata životinjskim proteinima, koji su nam neophodni za proizvodnju keratina - supstance koja čini 80% dlake. Nedostatak proteina u toku samo 2 do 3 meseca, dovodi do zastoja u rastu kose i do opadanja kose. Ćuretina i zečetina takođe sadrže dovoljno životinjskih proteina.

3. SEME BUNDEVE

Seme bundeve sadrži vitamine B1, B2, B3 i B4, odgovorne za rast kose, kao i vitamine B5 i B6, koji obezbeđuje zdravlje temena. Ako patite od ozbiljnog gubitka kose, uključite u ishranu ulje semena bundeve, jer je studija pokazala da pomaže i kod teških oblika ove bolesti.

4. BADEMI

Bademi sadrže vitamin E koji pospješuje rast kose i jača kosu. Oko 30 g badema (15 do 20 plodova), zadovoljova 70% dnevnih potreba. Osim toga, bademi sadrže i korisne supstance kao što je biotin, masne kiseline i vitamine B kompleksa.

5. LOSOS

Omega 3 masne kiseline koje se nalaze u ovoj ribi, jačaju folikul dlake i stimulišu rast kose. Naučnici eksperimenti su pokazali da upotreba namirnica koje sadrže ove kiseline, skraćuje telogenu fazu (period mirovanja folikula) za pola godine. Pored toga, losos sadrži vitamin B12 i gvožđe, koji takođe pomažu brži rast kose.

6. SOČIVO

Sočivo je rekorder po sadržaju gvožđa - jednog od najvažnijih elemenata za rast zdrave kose. Činija sočiva zadovoljava polovinu dnevnih potreba za ovim elementom. Pored toga, sadrži cink, holin (normalizuje snabdevanje krvi vlasi), i druge korisne elemente.

7. OSTRIGE

Ostrige su pravi rudnik cinka, koji čini da kosa sija i brže raste. Jedna ostriga na dan zadovoljava više od dnevnih potreba za ovim elementom. Naravno, skoro je nemoguće svakodnevno častiti sebe takvim delikatesom. Možete ih zameniti pšeničnim mekinjama, govedinom (posebno jetrom) i svinjetinom, jer i ove namirnice sadrže dovoljno cinka.

