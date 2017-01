DRŽITE JEZIK ZA ZUBIMA: 8 rečenica koje ne smete reći drugarici koju je ostavio dečko

Svaka veza nakon nekog vremena dođe pred raksid. Kada vašu prijateljicu ostavi partner sve što vi želite je popraviti njeno raspoloženje i razvedriti ju. No, to nikako nemojte reći na ovih osam načina.

1. On je gad/glupan/budala

U ovome slučaju uvrede nisu dobra ideja, ma koliko istinite bile. Naime, koliko god bolan raskid bio, vaša prijateljica ne može odmah početi razmišljati o bivšem dečku na ovako drugačiji način. S vremenom će početi osećati ljutnju, ali za sada će samo biti povređena jer taj "gad" više nije njen.

2. Ionako si predobra za njega

Ova rečenica napisana je u scenariju svakog romantičnog filma. Umesto da joj to izgovorite, budite specifični i tačno navedite razloge zbog kojih je vaša prijateljica fenomenalna osoba.

3. Naći ćeš nekog drugog

Naravno da će pronaći nekog drugog, ali ona odmah nakon raskida ne želi nekog drugog. Povređena je i tek se treba prilagoditi na to da je ponovno solo, a razmišljanje o sastancima i muškarcima samo joj izaziva stres.

4. Jeste li uopšte bili toliko bliski?

Ovo nikako nemojte reći na glas. Ne znate baš sve detalje njihove veze, a ovim pitanjem samo ćete je potaknuti da brani vezu i da se mora prisećati nekih srećnijih trenutaka. To će je zatim još više rastužiti.

Foto: Profimedia

Iako zavisi o vezi, velika je verovatnoća da će vaša prijateljica prvu nedelju nakon raskida provesti plakajući, što je u redu. Nemojte joj predlagati nove hobije, distrakcije joj ne trebaju. Samo budite uz nju i pružite joj podršku.

6. Nije ni bio zgodan

Još jedna rečenica koju ne smete izgovoriti na glas. Ovo mišljenje zadržite za sebe, jer on je vašoj prijateljici bio zgodan i privlačan. To je jedan od razloga zašto joj se svideo. Tako da, držite se one – o ukusima se ne raspravlja.

7. Trebaš mu se osvetiti

Nitko ne voli da im je prijateljica tužna, stoga je vaša želja za povredom njenog bivšeg partnera sasvim prirodna reakcija. Međutim, nema smisla to joj govoriti. Ako mu se i osveti, na kraju će ona ispasti loše, a vi ćete biti ta prijateljica koja ju je nagovorila na ovu groznu ideju.

8. Njegov gubitak

Vaša tvrdnja je tačna, ali isto tako ona sad razmišlja o njemu kao o svom gubitku. Kroz njenu glavu prolaze zajednički trenutci, kako ju je zasmejavao, pružao joj svakodnevnu podršku. Iako imate najbolje namere, ovim isticanjem gubitka samo ćete prijateljicu podsetiti da je on bio svestan tog gubitka i svejedno je odlučio okončati vezu.

Foto: Profimedia

(zadovoljna.hr) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia