NISU NI SVESNI DA SU ZARAŽENI: Polovina muškaraca na svetu ima ovu OPASNU POLNU bolest!

Naučnici su nakon analiziranja 1.868 uzoraka brisa muškaraca otkrili da je 45 odsto njih bilo pozitivno na neki tip genitalne HPV infekcije.

Skoro 25 odsto ovih muškaraca imalo je barem jedan lanac HPV infekcije visokog rizika koji može da dovede do raka anusa, penisa, jezika i krajnika, ali i rak grlića materice kod žena.

U najvećem broju slučajeva, naše telo se samo očisti od ovog virsa u roku do godinu do dve dana. Međutim, u pojedinim situacijama, infekcija može da ostane u našem telu i dovede do promena u ćelijama koje mogu da rezultuju rakom.

Najbolji način da se smanji rizik od ove infekcije jeste vakcinacija, ali jako mali broj muškaraca se odlučuje na ovaj potez.

Važna stvar jeste i bezbedan seks. Iako kondomi nisu potpuna zaštita od prenošenja ovog virusa, njihovo redovno korišćenje može značajno da smanji šanse za njegovo prenošenje.

HPV virus najprisutniji je u genitalnom predelu naše kože. Ako primetite genitalne bradavice, to može biti znak infekcije.

Oni mogu biri izdignuti, ravni, roze ili boje kože. Ponekada se može pojaviti samo jedna bradavica, a ponekada više njih.

Mogu se pojaviti nedeljama, pa čak i mesecima nakon seksualnog odnosa, a zaražena osoba ponekada nije ni svesna da je zaražena i da može da prenese infekciju dalje.

foto Profimedia