SNAŽNE I NEZAVISNE: Evo kako se samostalne žene ponašaju u vezi

One same sebe podržavaju kako emotivno, tako i finansijski. Iako su većinu vremena usredsređene na karijeru, ipak nađu i slobodno vreme koje iskorišćavaju na najbolji način. Što se tiče njihovih partnera, muškarce koje traže ove žene trebalo bi da su slični njima, puni samopouzdanja, pored kojih će se one osećati sigurno i koji će ih razumeti. Ono što je najvažnije jeste da ih razumeju.

Ovakve osobine poseduje svaka nezavisna žena:



1. Kuvanje i čišćenje nije im prioritet

One često unajmljuju žene koje će im pomoći u održavanju domaćinstva jer im je jako važno da kuća bude čista i one se dive ženama koje sve to same postižu. Međutim, smatraju da je svoju energiju bolje da ulože u karijeri nego u kući.

Foto: Profimedia

One su potpuno posvećene partneru i vezi, ali su i okružene ljudima koji su im jako slični, a ne trpe ljubomoru, jer za nekonstruktivne svađe nemaju strpljenja. Muškarci se često osećaju ugroženo pored njih jer su one stalno okružene moćnim ljudima, međutim, retko kada varaju



3. Ne vole zahtevne partnere

Da vole da provode vreme sa partnerom govori činjenica da mu se posvećuju maksimalno kada se zaljube, međutim, svoje vreme posvećuju i poslu, što muškarac koji je sa njima mora razumeti. Ponekad jednostavno vole da budu i same. Ukoliko su previse zahtevni prema njima, one beže.

(superzena)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Profimedia