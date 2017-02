STRUČNJACI SU DOKAZALI: Evo koje godine su SAVRŠENE za UDAJU!

Poslednjih decenija nije ništa novo udati se u 30. godini, jer devojke prvo žele da završe fakultet, da se zaposle, osamostale, pa tek onda da uplove u bračnu luku.

Međutim, posle tridesete godine, one su mnogo kritičnije, ne zaleću se previše, tri puta mere pre nego što izgovore sudbonosno “da”, pa shodno tome teže im je da nađu partnera za ceo život.

Prema mišljenju mnogih stručnjaka pravo vreme za ulazak u dobar i uspešan brak su kasne dvadesete, jer žena tada ima samopouzdanje, iskustvo i lakše procenjuje partnera. S druge strane, ovo se kosi sa biološkim satom koji otkucava, jer ne treba zaboraviti da je po medicini idealno vreme za materinstvo 23. godina.

Da li je dobro udati se u dvadesetim

Mladost ludost. Mnogi parovi reše da se venčaju u dvadesetim, jer misle da je to ljubav do kraja života. Međutim u tim godinama oni nisu ni svesni da brak sem romantike donosi mnogo problema i obaveza. Zato se dešava da devojke, koje su u ranoj mladosti stale na “ludi kamen”, već u trudesetoj požele da se razvedu.

Prednost udaje u tridesetim je to što je žena uglavnom izgradila karijeru, ima izgrađenu ličnost, zna šta želi, a šta ne i naravno može bolje da proceni momka sa kojim planira zajednički život. Ulazak u četrdesete ženama donosi više samopouzdanja, a one već znaju da procene da neka emotivna veza ne vodi u željenom pravcu. Tada su odlučnije i u raskidu. Isto tako, za muškarca do kojeg im je stalo spremne su da se bore i ne plaše se da kažu šta očekuju od partnera.

