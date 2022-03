SANJA NE PODNOSI ALKOHOL: Počne da DRNDA JEZIKOM čim popije jednu čašu MORA DA PRESTANE POD HITNO!

Jelena se dotakla Sanje gde je navela da ne zna šta da misli o njoj jer konstatno ima uspone i padove kod nje.

- Sanja ima svoje "ups and downs" u odnosu sa mnom. Nekad me stvarno oduševljava, a nekad ostanem zaista frapirana. S njima sam mnogo vremena provela, ona me nekad zaista oduševi, fascinira me kakav je čovek, kakva je na poslu, da pomogne i da bude tu za sve. U sledećem trneutku je samo vidim cirke i zapitam se zašto je to tako - rekla je Jelena u Pulsu Bara na Kurir televiziji.

Dodala je da ona ne podnosi alkohol kao drugi barovci.

- Ja mislim da su mnogi tamo ljubitelji alkohola. Ne prekrivaju se nego bolje podnose. Ona krene da drnda onim jezikom čim popije jedan alkohol - rekla je Jelena.

Osvrnula se i na Sanjinu lošu naviku da bude mirođija.

- Sasvim je okej da budeš mirođija. Ja nemam ništa protiv tog epiteta. Meni je život takav postao da mene to više ne zanima, ali ako nekoga zanima da pomaže drugima u kriznim situacija, super - istakla je Jelena.

