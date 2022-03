FINALE! VEČERAS GLASAJTE ZA POBEDNIKA BARA! Publika odlučuje ko će odneti 30.000 € Davor, Kristina, Darko ili Dejana!

Superfinalisti rijalitija "Bar" su Davor Darmanović, Kristina Stanković, Dejana Deletić i Darko Vadlja! Jedan od njih će, zahvaljujući odluci publike, večeras postati pobednik rijalitija koji se prethodna tri meseca prikazivao na Kurir televiziji i osvojiće nagradu od 30.000 evra.

U ovom šou-programu mogli smo da vidimo mnoge faze kroz koje su takmičari prolazili, od suza do smeha. Glavni cilj takmičenja bio je da učesnici nauče da rade u baru, odnosno da postanu profesionalni barmeni, šankeri, konobari. Cilj je ispunjen jer je većina njih to postigla, a kako su govorili prethodnih nedelja, neki od njih svoje karijere nastaviće u ugostiteljstvu. Bilo je i onih takmičara kojima to nije bila namera, već su se prijavili za rijaliti da bi postali poznati, ali oni se nisu dugo zadržali u šouu.

Najbolji

Darko Vadlja postao je jedan od omiljenih učesnika jer nije imao skoro nijednu svađu sa drugim učesnicima. Najviše pažnje kad je on u pitanju izazvao je njegov odnos sa sinom Svenom Vadljom, koji je izbačen iz šoua pre nekoliko nedelja, a takođe je i Darkov fizički izgled često bio tema, s obzirom na to da on godinama trenira i može se pohvaliti time da izgleda bolje nego mnogi mlađi muškarci. Pre nego što je stigao u Beograd da učestvuje u "Baru", Vadlja je radio u kovid laboratoriji u Austriji.

Davor je učesnik koji će sigurno ostati upamćen po tome što se najviše puta skinuo go pred kamerama. To je činio u stanu u kom borave takmičari i nije ga bilo sramota da se obnaži pred drugima. Dosta se pisalo i o njegovom ljubavnom odnosu s Kristinom.

U početku su njih dvoje bili veoma bliski i delovalo je da će se smuvati svakog trenutka, a onda je usledio preokret. Posvađali su se, a kako je Stankovićeva govorila, Davor je uz njenu pomoć samo hteo da pregura vreme u rijalitiju i na taj način ju je iskoristio. Kristinu ćemo pamtiti i po tome da je dobila epitet takmičarke s najbujnijim poprsjem, o čemu je i sama često govorila.

Povratak otpisanih

Dejana je tokom celog rijalitija odavala utisak prilično dosadne i nezanimljive osobe. Retko je pričala i ulazila u rasprave s drugima, ali publika ju je zavolela takvu. Njen ljubavni odnos sa Aleksom Barudanovim trajao je nekoliko nedelja, ali se između njih ništa konkretno nije dešavalo sve do pre nekoliko dana, kad su se u alkoholisanom stanju dohvatili u kupatilu i imali seksualni odnos.

Treba napomenuti da se većina takmičara, koji su se zadržali više od dva meseca u rijalitiju, nedavno vratila u šou kao gosti i njih ćete večeras takođe videti u "Baru". Oni se ne nadmeću u trci za glavnu nagradu, ali su imali šansu da svojim glasovima utiču na mnoge događaje u rijalitiju prethodnih dana.

