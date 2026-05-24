Pre tri godine, u emisiji "Crna hronika", nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, Trivun Ivković, izneo je niz šokantnih detalja o metodama discipline, odnosima sa najopasnijim osuđenicima i atmosferi koja je tokom devedesetih vladala u jednom od najstrože čuvanih zatvora u Srbiji.

Ivković je tada ispričao da je po dolasku na čelo zatvora zatekao haotično stanje.

- Dolazim i prvo što sam primetio da je tu jako loša disciplina, da je tu bilo jako mnogo povreda i tuča, ubistava, bekstava i svega ostalog. Dobio sam zadatak da se tu napravi red. Zatvorenici su gutali kašike, viljuške, sekli se, ma, šta nisu radili... To je zatvorska država. Moraš da znaš šta se dešava u svakom trenutku - rekao je Ivković pre tri godine gostujući na Kurir televiziji.

Kako je tada ispričao, zatvorenici koji su poštovali pravila imali su privilegije, dok su oni problematični bili kažnjavani.

- Ko je želeo da radi, imao je privilegije. Ko nije hteo da radi, ko je pravio probleme, to je bilo upozorenje. Dolaziš u zatvor da praviš probleme, to znači sankcije, ćelija, batine - govorio je tadašnji gost Kurir televizije.

"Tek u zatvoru priznaju istinu"

Njegova rečenica "Policajac ne nosi palicu da bi se potpisivao" ostala je simbol tog perioda, a Ivković tokom gostovanja nije negirao da su stražari koristili silu. Ipak, tvrdio je da nasilje nije bilo svakodnevno i da su zatvorenici najpre prolazili procenu stručnog tima.

- U presudi piše jedno, u policiji kažu drugo, ali kad dođu kod mene, onda kažu šta je istina. Gledao sam da li se neko kaje, da li može da se promeni, šta u njemu ima dobro. Oni koji poštuju i nas uvažavaju, i mi njih uvažavamo. Oni koji misle da mogu da rade u zatvoru ono što su radili u Nišu i Požarevcu, to u Mitrovici ne može - rekao je on tada.

Posebno potresan deo razgovora odnosio se na osuđenika Vrbanovića, koji je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva cele porodice.

- Rekao sam mu: "Noćas je izvršenje". Posmatraš čoveka tri sekunde i vidiš kako reaguje. To je psihologija. Morao je da shvati da mora da poštuje pravila - ispričao je Ivković pre tri godine.

Tokom gostovanja govorio je i o zatvorenicima koji su se samopovređivali, gutali pribor za jelo ili pokušavali samoubistva. Kao primer naveo je osuđenika Radosava Ivanovića.

- Straža piše prijavu, ćelija, i šta biva? On vrši samopovređivanje. Preseče grkljan. Mene noću u dva sata zovu. Kažem mu: "Šta si to uradio?" Rekao sam mu: "Ovaj put ćemo te spasiti, sledeći put nećemo stići" - pričao je tada Ivković.

O "Magdinoj grupi"

U emisiji "Crna hronika" osvrnuo se i na članove ozloglašene "Magdine grupe", među kojima su bili Marinko Magda, Siniša Petrić i Aleksandar Šekarić. Za Marinka Magdu rekao je da je bio "zver", za Petrića je tvrdio da sa njim "nije imao problema", dok je za Šekarića govorio da "ne pripada toj grupi".

- Razgovarate sa čovekom i vidite da li je ubica ili je samo završio među pogrešnim ljudima. Šekarić je bio korektan. Dao sam mu poverenje, izlazio je na vikend i vraćao se. Treći put se nije vratio. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je: "Nisam dao reč" - naveo je tada Ivković.

O Siniši Petriću Zenici govorio je kao o čoveku kog su se svi plašili.

- Ćutao je, radio šta mu se kaže. Nije pravio probleme dok je bio kod nas - tvrdio je Ivković.

"Pripadnicima OVK-a sam zabranio da pričaju na albanskom"

Nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici Ivković govorio je i o pripadnicima OVK koji su krajem devedesetih godina bili smešteni u tom zatvoru, tvrdeći da je u jednom trenutku iza rešetaka bilo više od 420 Albanaca sa Kosova i Metohije, među kojima i ljudi osuđeni za najteže ratne zločine.

- Došli su vezanih ruku, autobusima. Nije se znalo ni kako se ko zove. Tako smo otkrivali ko je ko. Tako smo otkrili i braću Mazreku - rekao je Ivković.

Posebno se osvrnuo na braću Ljuljzima i Bekima Mazreku, za koje je tvrdio da su bili povezani sa zločinima nad srpskim civilima u Klečki.

- To su ti koji su palili decu, sekli i bacali ih u furunu u Klečki - tvrdio je bivši upravnik zatvora.

Ivković je rekao da su u Sremskoj Mitrovici boravili i visoki pripadnici OVK, među kojima je bio i Ukšin Hoti, sa kojim je, kako kaže, često razgovarao.

- Hoti je bio intelektualac, uredan, miran čovek. Sednemo, popijemo kafu i pričamo. Rekao mi je: "Za tri meseca Kosovo će biti slobodno". Tvrdio je da su Amerikanci prvo radili sa intelektualcima, a kasnije sa kriminalcima - ispričao je Ivković.

Istakao je i da je zbog bezbednosti zabranio razgovore sa advokatima na albanskom jeziku.

- Ovde ćete srpski da govorite. Moramo da znamo šta se dešava. Nama je bio interes da ne bude tuče, krađe, pobune. Sve sam znao šta se dešava u zatvoru - rekao je on tada.

