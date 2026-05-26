Slušaj vest

Danas se navršava trinaest godina od ubistva Nemanje Loncovića (43), vlasnika restorana "Hacijenda Rodizo", koji je 24. maja 2013. godine likvidiran na parkingu u Ulici Sretena Mladenovića Mike u beogradskoj opštini Rakovica.

Njegova smrt ostala je upisana kao jedna od ključnih tačaka u krvavom ratu unutar kriminalne grupe povezane sa odbeglim vođom Dejanom Stojanovićem zvanim Keka.

- Nemanja Loncović nije bio evidentiran kao član takozvane Kekine grupe, koja je najpoznatija po trgovini drogom, ali postoje indicije da su bili prijatelji i da je ovo ubistvo u stvari neka vrsta opomene Keki.

Neki tragovi, takođe, ukazuju da su Stojanović i Loncović zajedno ugovarali transfere srpskih fudbalera u inostranstvo, pa je istraga išla i u tom smeru. Ne bi čudilo kad bi na površinu isplivalo da su se, možda, posvađali zbog nekog posla i da je upravo to bilo kobno po Loncovića - podseća izvor Kurira.

Loncović je, inače, važio za čoveka od poverenja Stojanovića, koji je još 2006. godine pobegao iz Srbije u Brazil, nakon ubistva Gorana Mijatovića Mite, vođe bežanijskog klana. Keka je navodno nastavio da izdaje naređenja, a rat sa odmetnutim saradnicima uzeo je više života.

Pre Loncovića, na meti su se našli Vujadin Pejanović, zvani Vule Balavi, koji je ubijen u februaru 2012. ispred kafića na Novom Beogradu, i Miloš Ljubenović, likvidiran u decembru iste godine ispred svoje zgrade u Ulici Jurija Gagarina.

Foto: Privatna Arhiva

- Na gotovo identičan način likvidirana su još dvojica Kekinih saradnika, Vujadin Pejanović i Miloš Ljubenović. Kao i u slučaju Loncovićevog ubistva, ni tada nije bilo očevidaca zločina - rekao je ranije izvor Kurira.

Policija je sumnjala da je Loncović imao veze sa Pejanovićevom likvidacijom, ali nikada nije zvanično optužen zbog nedostatka dokaza.

Tri hica u glavu

Likvidacija Loncovića izvedena je profesionalno, dok je sedeo u svom "mercedesu" nemačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati napadač i ispalio nekoliko hitaca, od kojih su ga tri pogodila u glavu. Ubica je uspeo da pobegne, a istraga do danas nije dala konkretne rezultate.

Foto: Nemanja Pancic

Pored "Hacijende Rodizo", Loncović je držao i restoran "La Čoza grande" na Senjaku. Bio je poznat po čestim putovanjima u Nemačku, a prema nezvaničnim informacijama, određeni period proveo je i u nemačkom zatvoru. Njegove veze sa Stojanovićem datiraju iz perioda pre bekstva vođe novobeogradskog klana.

Ubistvo Loncovića ostaje nerasvetljeno, kao i brojni zločini koji su proizašli iz unutargrupnih sukoba kriminalnih struktura u Beogradu. Dvanaest godina kasnije, senke tih obračuna i dalje su misterija srpskog podzemlja.