Prava drama odigrala se sinoć ispred doma zdravlja u Železniku, kada je muškarac, kako prenose mediji, pretio da će sebi oduzeti život nakon burnog raskida sa partnerkom.

Prema prvim informacijama, ali i rečima očevidaca, muškarac je bio u vidno rastrojenom stanju i nije mogao da prihvati činjenicu da ga je ljubavnica ostavila.

Rasprava između njih dvoje, kako tvrdi izvor blizak slučaju, trajala je nekoliko minuta, a potom je situacija eskalirala.

- Vikao je i pretio da će da se ubije. On je oženjen, ali je bio u vezi i sa njom, drugom ženom, koja je odlučila da prekine taj njihov odnos - ispričao je izvor za medije.

Kako se nezvanično saznaje, muškarac je u jednom trenutku izvadio nož, nakon čega je žena pokušala da mu ga otme iz ruke kako ne bi povredio sebe ili nekog drugog. Tokom otimanja žena je zadobila posekotine po rukama.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, a povređenoj ženi je ukazana medicinska pomoć, dok je muškarac nakon intervencije nadležnih službi priveden na razgovor.