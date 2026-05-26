Branioci okrivljenog Darka Šarića, advokati Dalibor Katančević, Marko Janković i Danilo Šarić, oglasili su se saopštenjem posle današnje odluke sudskog veća da njihovog branjenika udalji iz sudnice, navodeći da ovakav potupak predstavlja "nezapamćen presedan u dosadašnjoj praksi domaćeg pravosuđa".

- Svojom profesionalnom i moralnom obavezom smatramo da obavestimo javnost da se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu odvija postupak koji predstavlja nezapamćen presedan u dosadašnjoj praksi domaćeg pravosuđa i ozbiljnog ugrožavanja prava na odbranu garantovanog Ustavom Republike Srbije, Zakonom o krivičnom postupku i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima - navodi se u saopštenju.

Specijalni sud Foto: Ilija Ilić

Na glavnim pretresima kojima predsedava sudija Slađana Marković, kako se dodaje, odbrana se kontinuirano kažnjava, uskraćuje joj se reč, prekidaju se izlaganja branilaca, ne dozvoljava se iznošenje primedbi na dokaze, niti se omogućava da branioci obavljaju svoju osnovnu zakonsku dužnost — pružanje efikasne odbrane okrivljenima.

- Posebno zabrinjava činjenica da se zahtevi za izuzeće odbacuju bez valjanog i obrazloženog odlučivanja, posle nekoliko sekundi većanja, čime se dodatno produbljuje utisak da je cilj ovakvog postupanja eliminacija branilaca iz postupka i obesmišljavanje same odbrane - dodaje se.

Šarićevi branioci u postupku za ubistvo četvorice pripadnika škaljarskog klana, navode i da "javnost mora znati da u sudnici više nije sporno samo pitanje dokazne vrednosti pojedinih dokaza, već elementarno pravo da odbrana uopšte govori".

- Atmosfera u kojoj se branioci kažnjavaju zbog obraćanja sudu i upozoravanja na navodne procesne povrede predstavlja ozbiljan udar na dostojanstvo advokature i pravičnost postupka - piše u saopštenju.

Advokat Dalibor Katančević Foto: Petar Aleksić

Advokati Katančević, Janković i Danilo Šarić, posebno ukazuju da u delu javnosti nije verno prenet kontekst reči okrivljenog Darka Šarića.

- Naime, okrivljeni nije rekao da ne poštuje instituciju suda, već upravo suprotno - da instituciju suda poštuje, ali da ne može imati poštovanje prema pojedincima ukoliko vidi da se zakon ne poštuje. Smatramo nedopustivim da se izjavama manipuliše parcijalnim citiranjem kako bi se stvorio utisak o navodnom vređanju suda i time opravdale represivne mere prema odbrani i okrivljenom - navode oni.

Odluka da se okrivljeni udalji iz sudnice tokom izvođenja glavnog dokaza, koju je sudija donela danas, kao i kako navode "konstantno uskraćivanje prava braniocima da reaguju na procesne povrede", ukazuje na zabrinjavajuću nameru da se pravo na odbranu faktički ukine.

- Podsećamo da pravo na odbranu nije privilegija koju sud daje ili oduzima po sopstvenom nahođenju, već jedno od osnovnih ustavnih i civilizacijskih prava svakog čoveka. Pozivamo domaću i međunarodnu javnost da pažljivo prati ovaj postupak. Pozivamo predstavnike misije OEBS-a kao i druge organizacije za zaštitu ljudskih prava, domaća i međunarodna advokatska udruženja, predstavnike medija i sve zainteresovane građane da prisustvuju glavnim pretresima i lično se uvere koliko je skandalozan način na koji se vodi ovaj postupak i u kakvim uslovima odbrana pokušava da obavlja svoju dužnost - saopštili su branioci Darka Šarića.

Istovremeno, oni su pozvali nadležne pravosudne institucije da hitno preispitaju postupanje sudije Slađane Marković, kao i način vođenja glavnog pretresa jer je, prema njihovim navodima, očigledno da ovakav način postupanja "ozbiljno ugrožava poverenje javnosti u pravičnost sudskog postupka i nezavisnost pravosuđa".