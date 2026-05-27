Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog M.R. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. Krivičnog zakonika.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 25.05.2026. godine, u ugostiteljskom objektu, prislonio oštećenoj M.L. (17) nož na lice, a oštećenu M.G. (17) udario, počupao za kosu, poljubio i potom se udaljio, nakon čega je lišen slobode od strane policijskih službenika koji su kod njega pronašli i uz potvrdu oduzeli predmet izvršenja krivičnog dela — nož.

Osumnjičeni je u zakonskom roku saslušan od strane javnog tužioca na sve okolnosti krivične prijave kojom prilikom je negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema osumnjičenom rešenje odredi pritvor u trajanju do 30 dana.