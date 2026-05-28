Muškarac star 41 godinu izboden je danas oko 11.30 sati u stanu na Čukarici u Beogradu.

Kako saznajemo, on je izboden po leđima, a ekipa Hitne pomoći ga je odvezla u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

- Muškarca je nakon svađe po leđima izbo mladić koji je bio sa njim u stanu. Njih dvojica su se prvo posvađala, a onda je usledilo ranjavanje hladnim oružjem. Čini mi se da povrede nisu opasne po život - kaže naš izvor.

Policija je na mestu krivičnog dela obavila uviđaj, a obavešteno je i nadležno tužilaštvo.