Muškarac star 41 godinu izboden je danas oko 11.30 sati u stanu na Čukarici u Beogradu.

Kako saznajemo, on je izboden po leđima, a ekipa Hitne pomoći ga je odvezla u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

- Muškarca je nakon svađe po leđima izbo mladić koji je bio sa njim u stanu. Njih dvojica su se prvo posvađala, a onda je usledilo ranjavanje hladnim oružjem. Čini mi se da povrede nisu opasne po život - kaže naš izvor.

Policija je na mestu krivičnog dela obavila uviđaj, a obavešteno je i nadležno tužilaštvo.

- Utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja. Komšije su ispričale da se iz tog satana čula buka maltene cele noći, kao da je bila neka žurka ili proslava unutra. Jutros je sve kulminiralo - dodaje izvor.

