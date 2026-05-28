Muškarac A. B. (38) teško je povređen u utorak nakon sukoba sa komšijom u zgradi u Ulici Miće Popovića, na teritoriji opštine Stari grad.

On je istog dana dovezen u Urgentni centar, nakon što je u zgradi došlo do verbalne rasprave između njega i komšije I. I. (41). Svađa je, prema prvim informacijama, ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kog je I. I. u jednom trenutku iz stana uzeo nož i njime A. B. zadao više posekotina u predelu ruku, glave i stomaka.

Tokom sukoba, kako se sumnja, A. B. je uzeo metalnu šipku kojom je komšiju udario u predelu tela. Obojica muškaraca su zadobila teške telesne povrede.

Kod A. B. su lekari u Urgentnom centru konstatovali frakturu lobanje, kao i posekotine po rukama i stomaku. Zbog težine povreda, on je zadržan na Odeljenju neurohirurgije radi daljeg lečenja i praćenja zdravstvenog stanja.

Povrede su konstatovane i kod I. I, kod kog su, prema dostupnim informacijama, utvrđene teške telesne povrede, odnosno posekotine i povreda tetive šake.

Za sada nije poznato šta je tačno prethodilo svađi između komšija, kao ni zbog čega je verbalni sukob eskalirao u krvavi obračun. O slučaju su obavešteni nadležni organi, a dalja istraga trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog incidenta.

Kurir/Telegraf

