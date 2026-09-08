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U jeku sve glasnijih rasprava o seksualnom nasilju i efikasnosti pravnog sistema, na društvenoj mreži Reddit pojavila se potresna ispovest devojke koja je odlučila da prekine ćutanje.

Pod naslovom "Bila sam silovana i nisam prijavila policiji, pitajte me bilo šta (AMA)", autorka je podelila traumatično iskustvo iz detinjstva.

Kako je napisala, sve se dogodilo tokom letovanja u porodičnoj vikendici. Autorka je tada imala svega 11 godina, dok je počinitelj, član njene šire porodice, bio 48-godišnji muškarac.

"Imala sam 11 godina kada se to desilo, od strane člana šire porodice. On je imao 48 godina u tom trenutku. Bilo je leto, u vikendici. Tamo sam provodila svako leto do tada sa nekoliko članova porodice, između ostalog i dotičnim gospodinom. Jedan dan tog leta smo ostali sami u kući on i ja dok su ostali otišli u nabavku u prodavnicu", piše devojka.

"Odigralo se veoma brzo, sve je bilo gotovo za manje od sat vremena. Počelo je s pipkanjem po intimnim delovima tela. Ne želim detaljno opisivati incident, jer, iako je prošlo 10 godina od tada i dalje je bolna tema", dodaje ova devojka.

Nakon stravičnog događaja, devojka je u vikendici provela još nekoliko dana, nakon čega se više nikada nije vratila. Danas sa tim čovekom nema nikakav kontakt, ali trauma je ostala trajno urezana u njen život.

Porodica znala za stravičan događaj

Ono što ovu priču čini dodatno mučnom jeste reakcija okoline. Iako cela porodica zna za stravičan incidentkoji se dogodio jedanaestogodišnjoj devojčici, reakcije su podeljene, što jasno pokazuje sa kakvim se sekundarnim traumama žrtve susreću unutar sopstvena četiri zida.

Foto: Think

Prema njenim rečima, deo porodice je u potpunosti isključio zlostavljača iz svojih života. Međutim, šokantna je činjenica, kako je napisala, da nekolicina članova porodice i dalje ima veoma dobar odnos sa njim, pa žrtva i danas dobija "želje i pozdrave“ od čoveka koji ju je zlostavljao prima preko njih.

Autorka se u svojoj objavi direktno dotakla i jednog od najčešćih, ujedno i najsramotnijih mitova koji prate seksualno nasilje, pitanja "šta je žrtva imala na sebi", kojim se odgovornost često pokušava prebaciti na ženu ili dete.

Na to pitanje odgovorila je kratko: "Šorts, patike, majicu kratkih rukava."

Istakla je i da je, kada je želela da podeli svoju priču, odlučila da istupi sa svog zvaničnog profila.

"Dugo sam razmišljala da napravim lažni nalog za ovu svrhu, ali ipak smatram da ne treba da se stidim i bežim od prošlosti", poručila je hrabro, otvarajući prostor za pitanja korisnika.

Kurir.rs