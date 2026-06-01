"Jedno veče, kada je Jocovom prijatelju bio rođendan, došli smo u Metro. Joco je za sve naručio nekoliko flaša viskija, a za sebe mleko, kao i uvek. Veselio se na svoj način, uz mleko, bacajući čaše.

Kada smo izašli iz Metroa, imali smo u planu da odemo na neko mesto koje duže radi. Uzeli smo 3-4 taksija, a Joco je rekao taksistima gde da idemo. Primetili smo da idemo prema Ricu. Joco je sedeo sa nama u taxiju. Nas nekoliko nije htelo da ide tamo, ali u međuvremenu smo stigli. On je prvi izašao sa prijateljem i videli smo da se nešto dešava", ovako počinje tek jedna u nizu priča o Jocu Vujičiću, žestokom momku iz Bara, kako se to nekad s početka 90-ih govorilo u Jugoslaviji, svojevremeno objavljenoj na popularnoj Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

Krajem aprila navršeno je 30 godina od njegovog ubistva koje do danas ostalo nerasvetljeno - u noći između 25- i 26. parila 1996. godine ubijeni su Vaso Pavićević (32) i Jovan Joca Vujičić (22), na Paštrovačkoj gori u Crnoj Gori.

Istraga ubistva Barana nije dala nikakve rezultate. Nikada nije utvrđeno koliko osoba je učestvovalo u toj likvidaciji, ko su egzekutori, nalogodavci...

Ostao je upamćen po osobenom stilu oblačenja i nošenju brojnih zlatnih lanaca - popularnih kajli, oko vrata. Ali i po još jednom - žestinu nikad nije pio, uvek i samo mleko uz koje se veselio kao uz najbolji viski ili prepečenicu.

Priča dalje teče ovako:

"Čuli smo da je privatna žurka. Joco je pitao momke na ulazu čija je žurka, a oni su mu odgovorili: "Kneletova!" Istog momenta Joca je udarila krv u glavu, hteo je da uđe po svaku cenu. Naravno, niko od obezbeđenja nije smeo da mu se suprotstavi, ali su njegovi prijatelji sprečili ulazak jer je bilo nekoliko devojaka prisutno i znali su da se to neće završiti dobro, pa smo svi otišli dalje.

Jocu je bilo veoma krivo, ali nije hteo da pravi probleme svom društvu, pogotovo jer je drug slavio rođendan, a i nije želeo da se devojkama eventualno nešto desi" - piše na stranici "Legende devedesetih".

Modni imperativ tog vremena je bio da se nose gornji delovi trenerke uvučeni u donji ili u farmerke, zlatni lanci oko vrata, patike "er maks"...

Nije Joco slučajno svoj lokal nazvao Brindizi

Benedetto Adriano Stano i Jovan Joco Vujičić uslikani su na otvaranju Jocovog kafića “Brindisi” devedesetih: Stano i ostali njegovi prijatelji Italijani su pripadali mafiji Sacra Corona Unita - Sveta ujedinjena kruna (organizacija koja je kontrolisala region Južne Italije, tačnije Apulije (Appulia), odnosno reon gradova Brindisi, Lecce i Taranto).

Oni su u to vreme boravili i poslovali na Crnogorskom primorju, naročito u Baru, gde su se povezali sa lokalnim žestokim momcima, a najbliži im je bio Joco Vujičić. Čak je postao i njihov pridruženi član, a o svemu tome je svedočio (na sudu) Đuro Crnojević, objavila je FB stranica "Legende devedesetih".

- Nameštao sam satelitsku antenu kod Benedeta Adrijana Stana, kada se u jednom momentu popeo na krov i rekao mi: "Kad završiš, siđi dole do mene. Došli su neki ljudi iz Italije i moraš da prevodiš jer će tu biti i jedan tvoj zemljak."

- Sišao sam dole i video Joca. Znao sam ga iz viđenja. Nosio je kilo zlata oko vrata i hodao sa dva pištolja po gradu. Seli smo, a oni su stavili karte i noževe na sto. Onda mi je rečeno da prevedem Jocu sledeće: "Reci mu da moramo da napravimo pakt krvi i da ću posle o njemu brinuti ja.

- Pošto sam to preveo, oni su započeli sa nekakvim ritualom, izgovarali su neke rečenice. Ličilo je na neku bajku u kojoj se pričalo o nekom vitezu, dvoboju u kojem su se isekli, rasporili mačevima. Nisam shvatao ništa, prevodio sam bukvalno ono što su govorili. U tom momentu je Adriano kazao: "Pusti sad prevod, reci mu da smo sada braća."

Na mestu likvidacije više od 60 čaura

Tela dvojice Barana, izrešetana sa više desetina hitaca, pronađena su krajem aprila 1996. godine u parkiranom “opel kadetu”. Tokom uviđaja pronađeno je više od 60 čaura, tri različita kalibra. Gotovo svi hici koji su ih pogodili završili su u glavama Pavićevića i Vujičića.

Istražitelji su pretpostavljali da su egzekutori znali da Pavićević i Vujičić nose pancire, pa su im zbog toga pucali u glavu.