U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 lica povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je ukupno 21 saopštenje za javnost, od čega je u pet navrata apelovalo na medije da izveštavaju profesionalno, bez ugrožavanja tajnosti istrage, saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Podsetimo, radi se o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, na Senjaku.

- U ovom trenutku se intenzivno prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih lica i utvrđuju sve činjenice u cilju rasvetljavanja svih okolnosti izvršenog krivičnog dela teško ubistvo i krivičnih dela koja su u vezi sa istim.

Povodom brojnih upita medija, koji se odnose na kritični događaj ili na konkretna lica, VJT u Beogradu ističe da postupa profesionalno i da ne može iznositi u javnost detalje koji bi mogli ugroziti tajnost istrage - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodato:

- Tužilaštvo ponovo ukazuje da se iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima, a posebno njihovim proizvoljim tumačenjima, opasno ugrožava istraga, kao i sigurnost i okrivljenih i svedoka.