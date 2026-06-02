Viši sud u Negotinu obustavio je postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, jednog od optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić kod Bora u martu 2024. godine.

Sud je ocenio da nema mesta optužbi za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, dok Dejan Dragijević i Srđan Janković ostaju u pritvoru gde čekaju početak suđenja. Na ovu odluku pravo žalbe ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Govoreći o odluci suda u emisiji "Crna hronika", advokat Radoslava Dragijevića Stefan Ćorda podsetio je da je Apelacioni sud u Nišu u međuvremenu po treći put ukinuo optužnicu protiv njegovog klijenta.

- Kao što je javnost upoznata, od podizanja optužnice i njenog potvrđivanja, Apelacioni sud u Nišu doneo je rešenje kojim se ponovo, po treći put, ukida optužnica za okrivljenog Radoslava Dragijevića. Podsetiću javnost, reč je o ocu Dejana Dragijevića, za kojeg se u optužnici navodi da je izvršio teško ubistvo male Danke Ilić - rekao je Ćorda.

"Radoslav ne može biti okrivljen"

On je objasnio da je nakon odluke Apelacionog suda Viši sud u Negotinu, postupajući po nalozima višeg suda i žalbi odbrane, ponovo razmatrao optužnicu u delu koji se odnosi na Radoslava Dragijevića.

- Nakon tog rešenja o ukidanju optužnice, Viši sud je, postupajući po nalozima Apelacionog suda u Nišu, ponovo vršio ispitivanje optužnice. Smatram da je najbolje da javnosti doslovno prenesem razloge zbog kojih je sud smatrao da u konkretnom slučaju ne postoje dokazi i da se optužba protiv Radoslava Dragijevića odbija - naveo je advokat.

Prema njegovim rečima, sud je u obrazloženju ukazao na ozbiljne nedostatke u optužnici.

- Po nalozima Apelacionog suda u Nišu, sud smatra i ukazuje prvostepenom sudu, ali i nadležnom javnom tužiocu, da je činjenični opis dela iz optužnice u odnosu na Radoslava Dragijevića protivrečan sam sebi, odnosno kontradiktoran i pravno neodrživ - rekao je Ćorda.

Kako je dodao, u obrazloženju se navodi da optužnica ne može opstati "sama zarad svog opstanka" kada je reč o njegovom klijentu.

- Sud navodi da se ne može zanemariti činjenica i pravna kvalifikacija dela, te da Radoslav Dragijević ne može biti okrivljen, odnosno osuđen za krivična dela koja mu se stavljaju na teret po članovima 332 i 333 Krivičnog zakonika - istakao je Ćorda za Kurir televiziju.

Odluka Višeg suda u Negotinu još nije pravosnažna, a konačnu reč o daljim koracima imaće Više javno tužilaštvo u Zaječaru, koje može da uloži žalbu na doneto rešenje.

