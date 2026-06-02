Slušaj vest

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici u toku je postupak protiv četvorice muškaraca optuženih za ubistvo Zorana Gole (44), koje se dogodilo 6. januara prošle godine u Inđiji.

Prema navodima optužnice, Gole je kobne večeri oko 23 časa zadobio više ubodnih rana opasnih po život ispred svoje porodične kuće u Sremskoj ulici. Od zadobijenih povreda ubrzo je preminuo, a tragediji je prisustvovao i njegov maloletni sin, sa kojim je u tom trenutku palio badnjak.

"Bilo mi je teđko gledati ih"

O bolu koji ne prolazi i suočavanju sa optuženima na sudu za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorila je Snežana Radović, majka ubijenog Zorana.

- Prvo mi je bilo mnogo teško njih gledati. Ja nemam mržnju u sebi. Možda je bolje da imam mržnju, možda bih nešto preduzela, možda bih više uradila, ali nemam te mržnje. Tuga mi je oni. Žive, a ne priznaju zločin - rekla je Snežana.

00:36 "MNOGO MI JE BILO TEŠKO GLEDATI IH" Majka ubijenog Zorana Gole o nastavku suđenja: Šta mi znači materijalna naknada, nemam više ni srce ni dušu Izvor: Kurir televizija

Govoreći o toku suđenja, ona je istakla da joj je određenu nadu ulilo ponašanje sudije koja vodi postupak.

- Malo mi je ova sudija dala samopouzdanja, da vam kažem, da će doći do neke pravde. A sad kada i kako, to samo gospod Bog zna - kazala je majka ubijenog muškarca.

Ističe da joj materijalna nadoknada ne znači ništa u odnosu na gubitak koji je pretrpela.

- Mene materijalna sredstva ne interesuju. Šta vredi meni jedan soliter kad ja nemam više ni srce ni dušu, otišlo pola - rekla je kroz suze Snežana Radović.

Postupak protiv četvorice optuženih za ubistvo Zorana Gole se nastavlja pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, dok porodica stradalog očekuje da sud donese odluku koja će, kako kažu, makar delimično doneti osećaj pravde nakon nezapamćene porodične tragedije.