Slušaj vest

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici u toku je postupak protiv četvorice muškaraca optuženih za ubistvo Zorana Gole (44), koje se dogodilo 6. januara prošle godine u Inđiji.

Prema navodima optužnice, Gole je kobne večeri oko 23 časa zadobio više ubodnih rana opasnih po život ispred svoje porodične kuće u Sremskoj ulici. Od zadobijenih povreda ubrzo je preminuo, a tragediji je prisustvovao i njegov maloletni sin, sa kojim je u tom trenutku palio badnjak.

"Bilo mi je teđko gledati ih"

O bolu koji ne prolazi i suočavanju sa optuženima na sudu za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorila je Snežana Radović, majka ubijenog Zorana.

- Prvo mi je bilo mnogo teško njih gledati. Ja nemam mržnju u sebi. Možda je bolje da imam mržnju, možda bih nešto preduzela, možda bih više uradila, ali nemam te mržnje. Tuga mi je oni. Žive, a ne priznaju zločin - rekla je Snežana.

00:36
"MNOGO MI JE BILO TEŠKO GLEDATI IH" Majka ubijenog Zorana Gole o nastavku suđenja: Šta mi znači materijalna naknada, nemam više ni srce ni dušu Izvor: Kurir televizija

Govoreći o toku suđenja, ona je istakla da joj je određenu nadu ulilo ponašanje sudije koja vodi postupak.

- Malo mi je ova sudija dala samopouzdanja, da vam kažem, da će doći do neke pravde. A sad kada i kako, to samo gospod Bog zna - kazala je majka ubijenog muškarca.

Ističe da joj materijalna nadoknada ne znači ništa u odnosu na gubitak koji je pretrpela.

- Mene materijalna sredstva ne interesuju. Šta vredi meni jedan soliter kad ja nemam više ni srce ni dušu, otišlo pola - rekla je kroz suze Snežana Radović.

Postupak protiv četvorice optuženih za ubistvo Zorana Gole se nastavlja pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, dok porodica stradalog očekuje da sud donese odluku koja će, kako kažu, makar delimično doneti osećaj pravde nakon nezapamćene porodične tragedije.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO NA BADNJE VEČE: Brat pokojnog navijača negirao krivicu, porodica žrtve pratila suđenje!
Zoran Gole, suđenje, ubistvo
Hronika"SAMO NAM SE PRODUŽAVA AGONIJA" Zoran je ubijen na kućnom pragu dok je sa sinom palio badnjak - Očajna majka za Kurir otkriva detalje suđenja
Zoran Gole, suđenje, ubistvo
HronikaZORANA SU SVIREPO UBILI PRED KUĆNIM PRAGOM: Prvookrivljeni za likvidaciju sekirom na Badnje veče izbegava suđenje, sudija naredio prinudno dovođenje
Zoran Gole, suđenje, ubistvo
Hronika"NIKAD GA RANIJE NISU VIDELI, A UBILI GA UBODOM NOŽA U SRCE" Potresna ispovest sestre Zorana koji je stradao na Badnje veče
Zoran Gole, suđenje, ubistvo
Hronika"ŠTA AKO ME PRESRETNU NA ULICI?!" Zoran krvnički UBIJEN na Badnje veče, porodica preplašena protestovala ispred suda: Trojica osumnjičenih i dalje na slobodi!
Gordana Dančević
HronikaNORMALNO DA SAM OČAJAN, PREDUGO ČEKAM PRAVDU: Otac ubijenog Zorana iz Inđije ispred suda držao transparent (foto)
Zoran Gole, suđenje, ubistvo