Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su u nedelju nemačkog državljanina G.B. (27), koji je u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca, kako se sumnja, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, sa nožem u ruci razbio staklo na vratima zgrade u kojoj boravi, nezvanično se saznaje.

Nakon toga se, prema navodima, polunag kretao ulicom držeći nož, što je uznemirilo građane koji su pozvali policiju. Po dolasku na lice mesta, policija je uhapsila osumnjičenog i oduzela mu nož.

G.B. je potom prevezen na VMA, gde je na Odeljenju toksikologije utvrđeno da je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kurir.rs/Telegraf

