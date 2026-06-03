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U Beloševcu u Kragujevcu, kasno sinoć navodno je muškarac nožem naneo ozbiljne povrede partnerki i njenom dedi. Oboje su nakon napada hitno prevezeni u zdravstvenu ustanovu gde su, zbog težine povreda, hitno operisani.

Prema nezvaničnim informacijama "Ikragujevac", povređena žena zadobila je više ubodnih rana u predelu grudnog koša i stomaka, dok je njen deda povređen u predelu trbuha.

Obe osobe primljene su u operacionu salu sa povredama koje se smatraju opasnim po život.

Lekari su tokom intervencija vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih povreda kako bi stabilizovali njihovo zdravstveno stanje.

Policija je pokrenula istragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog događaja. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu osumnjičenog niti o motivu napada.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, dok javnost očekuje više detalja o zdravstvenom stanju povređenih i toku istrage.

Kurir.rs/Ikragujevac

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