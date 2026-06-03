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U centru Beograda jutros oko 7 sati policiji je prijavljeno da je je ubijen zasad neidentifikovani muškarac u jednoj kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a u Beogradu.

Policija je na licu mesta zatekla mladića od 26 godina koji je izjavio da je sekirom ubio čoveka u njegovoj kući.

Mladić je priveden, a na licu mesta u toku je uviđaj.

Kurir.rs/TV Pink

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