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Zasad neidentifikovani muškarac ubijen je rano jutros u jednoj kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a.

Prijava policiji da se u centru Beograda dogodilo ubistvo stigla je jutros oko 7 sati.

Policajci koji su odmah došli po prijavi, na licu mesta zatekli su mladića od 26 godina koji im je rekao da je sekirom ubio čoveka u njegovoj kući.

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Prve slike s mesta ubistva sekirom kod BIP-a Foto: TV Pink pritnscreen

Mladić je priveden, a na licu mesta u toku je uviđaj.

Kurir.rs/TV Pink

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