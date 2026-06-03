Prijava policiji da se u centru Beograda dogodilo ubistvo stigla je jutros oko 7 sati.
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PRVI SNIMCI S MESTA ZLOČINA IZA ZGRADE BIP-A: Ovde se dogodilo ubistvo sekirom (FOTO)
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Zasad neidentifikovani muškarac ubijen je rano jutros u jednoj kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a.
Prijava policiji da se u centru Beograda dogodilo ubistvo stigla je jutros oko 7 sati.
Policajci koji su odmah došli po prijavi, na licu mesta zatekli su mladića od 26 godina koji im je rekao da je sekirom ubio čoveka u njegovoj kući.
Prve slike s mesta ubistva sekirom kod BIP-a Foto: TV Pink pritnscreen
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Mladić je priveden, a na licu mesta u toku je uviđaj.
Kurir.rs/TV Pink
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