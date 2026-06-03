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Advokatska kancelarija Vasiljevic legal koja brani bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića oglasila se prvi put od pokretanja istrage protiv osumnjičenih koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, 12. marta u restoranu na Senjaku i otkrila detalje iskaza koji je on danas dao u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Nakon tri nedelje od započinjanja krivičnog postupka prema našem branjeniku Veselinu Miliću, advokatska kancelarija Vasiljevic legal i advokat Nemanja Vasiljević kao Milićev branilac, rešili smo da prekinemo medijsku ćutnju koju smo smatrali primerenom za ovu fazu krivičnog postupka iz krajnje profesionalnih razloga. Međutim, kako i posle tri nedelje od započinjanja predmetnog krivičnog postupka nije izveden nijedan dokaz koji Milića dovodi u vezu sa teškim, a neistinitim optužbama iznetim u naredbi za sprovođenje istrage i krivičnoj prijavi UKP-a, a Milić se i dalje nalazi u pritvoru, smatramo da je neophodno da javnost upoznamo sa istinom - navodi se u saopštenju advokatske kancelarije, u kom je potom u integralnom obliku citiran deo Milićevog iskaza dat Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas.

Uviđaj ispred restorana Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Podsetimo, tužilaštvo je ranije u toku dana saopštilo da je Milić, koji se sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saslušan u VJT u Beogradu.

- Napominjem odmah ujutru 13. maja o svim saznanjima upoznao sam UKP PU za grad Beograd o čemu sam sačinio i službenu belešku, a sve u cilju utvrđivanja realnih činjenica i da dođemo do istine. U UKP-u sam zahtevao poligrafsko testiranje kako sebe, tako i policijskih službenika koji su mi dati na službeno obezbeđenje. U najboljoj nameri sam policijskim službenicima izneo sve što sam saznao, izneo sam istinu, ali ih očigledno ta istina nije interesovala .Policijski službenici koji učestvuju u ovom mom progonu i nameštanju su vrlo zlonamerno i perfidno doveli u zabludu i ovo tužilaštvo i državu, kao i MUP i javnost gde sam ja predstavljen kao monstrum, bez ijednog jedinog dokaza. To mogu da urade sutra bilo kome od vas, bilo kojem građaninu.

Ti potpisnici krivične prijave vam nisu dostavili nijedan pribavljeni dokaz uz krivičnu prijavu. Zlonamerno i manipulativno prema meni, a i prema vama napisali apsolutne neistine što ste, posle tri nedelje koliko sam u pritvoru i sami mogli da se uverite - navodi se u Milićevoj izjavi citiranoj u saopštenju advokatske kancelarije i dodaje:

- Vrlo naivno sam se odazvao pozivu i došao sa istinom i kod kolega i kod vas. Od strane VJT-a u predlogu za određivanje moga pritvora i mojim kolegama prepisani su samo podaci iz krivične prijave bez sagledavanja i jednog dokaza koji su tada, i sami postupajući policajci u UKP-u pred mojim braniocem izneli da imaju. Tada su naveli da su u restoranu bile, kako su i sami rekli, ku..e, te nisam znao o kojim se osobama radi što govori o odnosu tih policijskih službenika prema svedocima, a i prema meni. Rekli su nam da su uradili kamere sa moje zgrade, kamere oko restorana, oko zgrade pok. Nešovića, na trasi kretanja mene i ostalih lica. Rekli su nam da su neki telefon našli u kontejneru, da su završene bazne stanice i razgovor je bio potpuno neformalan gde sam u potpuno naivnom i iskrenom odnosu došao, da kažem svoja saznanja.

U nastavku citiranog iskaza, Milić navodi da pretpostavlja da "Tužilaštvu nisu dostavljeni ti dokazi koji su do tada bili pribavljeni uz krivičnu prijavu".