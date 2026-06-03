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Luka B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog jezivog pokušaja ubistva u kući svoje bivše partnerke u naselju Beloševac. Meštani Kragujevca izuzetno su uznemireni zbog svega što se dogodilo, a porodica devojke zatvorila se u kuću u kojoj je došlo do zločina.

Kako je saopštio MUP Srbije, sumnja se da јe Luka B. јuče, oko 19.30 časova, u porodičnoј kući u Kraguјevcu, nožem više puta ubo bivšu emotivnu partnerku (22) i njenog dedu (66). On je takođe gurunuo devojčinu babu (71) koјa јe tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede.

- Luka B. je tog dana tri puta zvao i pretio da će da ubije bivšu devojku. Sva tri puta porodica je pretnje prijavila policiji. Ipak, policija je stigla tek kada su devojka i njen deda izbodeni nožem, a baba povređena zbog pada - kažu uznemirene komšije koje ne dozvoljavaju da se priđe kući porodice.

Osumnjičeni Luka B. јe potom pobegao vozilom, a policiјa ga јe brzom akciјom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila. Kod njega јe pronađen nož koјim јe, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Luka B. je, prema saznanjima, bivšu partnerku više puta ubo nožem u predelu stomaka i grudnog koša. Kada je njen deda pokušao da ga spreči i zaštiti je, Luka B. ga je ubo u stomak.

Devojka i njen deda su, u kritičom stanju prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu gde su, zbog težine povreda, odmah sprovedeni u operacionu salu.

Lekari su tokom višesatne hitne intervencije vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih organa, a njihovo stanje se i dalje pomno prati.

(Telegraf.rs)

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