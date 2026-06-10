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Priče o njegovoj snazi i danas kruže društvenim mrežama i forumima posvećenim beogradskom asfaltu. Milorad Veljić Mange je reputaciju nepobedivog stekao još kao mlad, a jedna od najpoznatijih anegdota vezana je za kafanu "Mala romansa" na Julinom brdu.

Prema pričama savremenika, uspeo je da se sam suprotstavi grupi od devetorice napadača, iako je tokom obračuna zadobio više ubodnih i posekotinskih rana.

Važio je za jednog od fizički najspremnijih i najjačih ljudi svog vremena, a njegovu snagu poštovali su čak i najpoznatiji predstavnici tadašnjeg podzemlja. Nadimak Mange postao je sinonim za krupnog i snažnog čoveka, pa se i danas među bivšim robijašima može čuti upozorenje: "Nemoj da se mangupiraš, nisi Mange."

Foto: Printscreen/Instagram

Legenda beogradskog podzemlja

Njegov status legende dodatno su učvrstile priče iz zatvorskih dana. Jedna od njih govori da je iz sukoba sa petoricom Albanaca u samici izašao na nogama samo on. Boravio je i na Golom otoku, gde mu, prema svedočenjima, nije bilo dozvoljeno da napusti kaznionicu kako bi učestvovao na bodibilding takmičenju.

Prepoznatljiv detalj bila je velika tetovaža kobre na leđima, zbog koje su ga mnogi odmah prepoznavali. Za razliku od mlađih generacija kriminalaca koje su obeležile pucnjave i likvidacije, Mange je važio za pripadnika stare škole, čoveka koji je sukobe rešavao pesnicama i koji je poštovao nepisana pravila uličnog kodeksa.

Za razliku od mnogih aktera burnih devedesetih, nije učestvovao u krvavim obračunima koji su tada potresali Srbiju. Poslednje godine života proveo je povučeno, u krugu porodice, a preminuo je okružen decom i unucima.

Iako je Žarkovo iznedrilo mnoga poznata imena beogradskog podzemlja, među meštanima je upravo Mange ostao najveća lokalna legenda. Njegovo ime i danas prati priča o čuvenoj tuči u "Maloj romansi", događaju koji se decenijama kasnije i dalje prepričava.

Ponizio Arkana pred punom kafanom

Takođe, jedna od najpoznatijih priča o Veljiću je susret sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Ražnatović, koji je u to vreme bio strah i trepet, došao je u jednu kafanu u kojoj je već bio Veljić i počeo da prepričava doživljaje iz zatvora iz kog je upravo izašao. Kako pričaju upućeni u taj događaj, Arkan je "na svoj bučni i hvalisavi način" opisivao kako je preživeo svašta "iza brave", kako zatvor nije za svakoga i kako samo najjači mogu tamo da opstanu...

Kada je Arkanova priča dostigla vrhunac skočio je Mange koji je sedeo nekoliko stolova dalje.

- Ajde bre balavac, šta ti znaš šta je zatvor?! Ja sam 15 godina robijao, a tebe je stalno tatica vadio! - zagrmeo je Veljić i nastavio da ga proziva i ponižava pred drugima dok su svi ćutali.

U kafani je zavladao muk, svi su čekali Arkanovu reakciju. Ražnatović je tada samo rekao: "Dobro, Mange, neka ostane na ovome", i napustio je kafanu.

1/10 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/STRINGER, REUTERS Ivan Milutinovic, EPA/Miloš Vukadinović

Kurir.rs