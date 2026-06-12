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Tokom osamdesetih godina, prema tvrdnjama bivšeg operativca Službe državne bezbednosti Božidara Spasića, država je za pojedine akcije protiv političke emigracije angažovala ljude iz kriminalnog miljea.

Kako je svojevremeno ispričao za Kurir, za takve zadatke nisu birani bilo kakvi prestupnici, već osobe koje su važile za izuzetno hrabre, snalažljive i spremne na rizik.

- Nas nisu interesovali ljudi koji su radili sa drogom. Bili su nam potrebni jaki i hrabri momci poput onih koji su pljačkali banke, kao što su bili Arkan i Giška - rekao je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

"Na tom krovu proveo je 15 dana"

Govoreći o reputaciji koju su pojedini pripadnici podzemlja imali u to vreme, Spasić je podsetio na jednu priču koja se i danas prepričava.

- Tako su jednom bežali posle pljačke i popeli se na neku građevinu. Svi policajci su odustali od potere osim jednog koji je uspeo da stigne do njih. Tada su u njega uperili pištolj, naredili mu da se skine go i da se tako vrati nazad.

Kada smo čuli za takve priče, smatrali smo da su nam potrebni upravo takvi ljudi za izvođenje operacija - ispričao je on.

Spasić je potom otkrio detalje jedne navodne akcije u kojoj je učestvovao Željko Ražnatović Arkan. Prema njegovim rečima, Arkan je danima pratio osobe koje su bile meta operacije i čekao pogodan trenutak za delovanje.

- Trebalo je da prati tri lica, međutim u jednom trenutku se na jednom sastanku okupilo njih petnaestak. Tada mi je rekao: "Ako bih bacio dve bombe, mogao bih da pobijem ceo ovaj komitet." Mi smo mu odgovorili: "Ne, nikako. Uzdrži se i drži se svoje operacije" - tvrdio je Spasić.

1/10 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/STRINGER, REUTERS Ivan Milutinovic, EPA/Miloš Vukadinović

Kako je naveo, Arkan je potom ostao na krovu obližnje zgrade gotovo dve sedmice.

- Na tom krovu proveo je 15 dana. Hranio se konzervama i čekao pravi trenutak. Kada je završio zadatak, bez problema je likvidirao sva tri lica koja su bila meta operacije.

Odmah nakon toga krenuo je za Jugoslaviju. Dok se tamošnja policija snašla, dok je počela istraga, on je već bio ovde - rekao je Spasić.

Kurir.rs