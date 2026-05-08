Džip pokojnog Željka Ražnatovića Arkana i posle 26 godina stoji parkiran ispred porodične vile u Ulici Ljutice Bogdana, u kojoj živi njegova udovica Svetlana Ražnatović s porodicom.

Foto: EPA, :Kurir, Petar Aleksić

Blindirani automobil i dalje je u havarisanom stanju, s razlupanim prozorima i na istom mestu na kojem ga je naša ekipa uslikala i pre tri godine, kad smo prvi put pisali o ovoj temi.

Propada na parkingu

Obilazeći nedavno porodični dom Ražnatovića, otišli smo i s donje strane kuće, odakle smo s parkinga fudbalskog stadiona "Rajko Mitić", odmah uočili omiljeni automobil tragično nastradalog Arkana. Kako smo saznali, u međuvremenu je bilo mnogo zainteresovanih za kupovinu ovog džipa, koji su direktno kontaktirali sa Arkanovom udovicom i članovima porodice. Ipak, sve ponude su ljubazno odbijene.

Foto: Kurir

- Otkad se priča o džipu pojavila pre nekoliko godina u vašem listu, mnogi nekadašnji Arkanovi prijatelji, poznanici i saborci javljali su se Ceci i porodici sa željom da od njih kupe taj auto. Ipak, Ceca je sve te ponude odbila. Znam da je jedan od članova njegove paravojne formacije čak nudio da on odšlepa džip s parkinga vile i da ga premesti u svoj privatni muzej automobila, jer mu je to hobi. On je hteo da ga u potpunosti sredi i dovede u vozno stanje, kako bi svi zainteresovani mogli i uživo da ga vide i da bude deo stalne mini-postavke automobila iz raznih epoha. Ni ta ideja nije prošla. Javljali su se i auto-mehaničari, pa čak i jedan koji je svojevremeno popravljao baš to vozilo - rekao nam je sagovornik.

Kako smo ranije pisali, ovaj džip je do danas ostao predmet ostavinske rasprave i zbog toga sve ove godine ne može da se proda. Ovim vozilom je nekadašnji biznismen i vođa paravojnih formacija išao po folk pevačicu kad ju je na dan venčanja 1995. godine izveo iz porodičnog doma u Žitorađi i doveo u Beograd.

Arkanov džip posle 26 godina čami na parkingu ispred Cecine vile

- Željko, iako više od dve decenije nije s nama, večiti je izvor fascinacije. I dan-danas se o njemu priča i postoje sučeljena mišljenja o njegovom životu, ali i sad ima stvari o kojima se polemiše. Odmah prekoputa kuće nalazi se parking na kojem je ovo vozilo. Tu je dovezeno nakon što je policija obavila detaljan pregled davne 2000. godine, kad je ubijen u hotelu na Novom Beogradu. Od tada se vozilo nije pomerilo. Mogu vam reći da je on uživao da se vozi u njemu. Džip je blindiran, a kao što vidite, obično staklo je popucalo od stajanja, mada ga je možda neko i namerno razbio. Tu je blizu stadion Crvene zvezde, ima mnogo navijača, pa ko zna - ispričao nam je svojevremeno prijatelj porodice Ražnatović.

Ostavinska još traje

Inače, i dan-danas je misterija šta se desilo s bogatstvom Željka Ražnatovića Arkana i u čijim rukama je završilo. Posle njegove smrti otvoren je testament, koji je napisao u prisustvu dvojice prijatelja i kojim je deci koju ima sa četiri različite žene ostavio nekretnine. Pokrenuta je i ostavinska rasprava, a postupak do danas nije okončan. Ostavinskom raspravom su obuhvaćene, osim lične imovine, i akcije jednog velikog građevinskog preduzeća, o čemu su mediji već pisali.

Ceca i Arkan bili zajedno u dobru i zlu

Da se na imovinu iz ostavinske rasprave još uvek čeka, na ročištu 2018. godine potvrdila je i Ražnatovićeva udovica Svetlana.

- Ostavinska rasprava još traje, nije završena ni posle više od 12 godina - rekla je tada pevačica.

