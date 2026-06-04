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Luka B. (23), koji se sumnjiči da je u utorak uveče u Kragujevcunožem teško povredio svoju bivšu emotivnu partnerku M. P. (22) i njenog deku, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u tom gradu, potvrđeno je za Kurir!

Kako navode iz tužilaštva, osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem.

- Osumnjičeni je dana 4. juna 2026. godine saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, gde se branio ćutanjem. Protiv osumnjičenog predložen je pritvor, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak Višeg suda u Kragujevcu - rečeno je iz tužilaštva za Kurir.

Luka B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i krivično delo teška telesna povreda.

Prema informacijama kojima raspolaže tužilaštvo, M.P. i Z.J. zadobili su teške telesne povrede nakon uboda nožem u predelu vitalnih delova tela, dok je Z.S. zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma leve potkolenice.

Podsetimo, horor se dogodio 2. juna oko 19.30 časova u Kragujevcu. Prema ranijim saznanjima, osumnjičeni je tokom porodičnog sukoba nožem napao više osoba, nakon čega je uhapšen.

- Luka B. je tog dana tri puta zvao i pretio da će da ubije bivšu devojku. Sva tri puta porodica je pretnje prijavila policiji. Ipak, policija je stigla tek kada su devojka i njen deda izbodeni nožem, a baba povređena zbog pada - kažu uznemirene komšije.

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvetli sve okolnosti pod kojima je došlo do krvavog incidenta koji je uznemirio stanovnike ovog dela Kragujevca.

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