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Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi Radoje Zvicer, zbog šverca kokaina, osuđen na 16 godina zatvora! Kako je saopšteno iz ovog suda, presudom je utvrđeno da je 2020. formirao organizovanu kriminalnu grupu koja je prekookenaskim brodovima švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu.

- Optuženi Radoje Zvicer, kao organizator kriminalne grupe, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina - navodi se u saopštenju i dodaje da je ovo "prvi pravnosnažno okončan krivični postupak protiv kriminalne organizacije Radoja Zvicera".

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da je utvrđeno da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, kao i da se neosnovano žalbama branilaca optuženih osporava pravilnost i potpunost uvrđenog činjeničnog stanja i izvedenih zaključaka, jer je prvostepeni sud na osnovu ocene dokaza izvedenih tokom glavnog pretresa, koje je cenio kako pojedinačno, tako i u međusobnoj vezi, pravilno utvrdio odlučne činjenice.

- Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da je optuženi Radoje Zvicer tokom druge polovine 2020.godine, organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog šverca kokaina. Delovanje ove kriminalne organizacije bilo je planirano na neograničeni vremenski period, u međunarodnim razmerama, uz strogu unutrašnju kontrolu i disciplinu članova. Optuženi Radoje Zvicer određivao je konkretne zadatke i uloge svim pripadnicima kriminalne organizacije, radi realizacije zajedničkog kriminalnog plana, pri čemu je njegova uloga bila da na teritoriji Ekvadora i drugih država Južne Amerike kupuje radi prodaje kokain po ceni od 5.000 dolara po kilogramu, organizuje njen neovlašćeni prenos pomorskim putem, posredstvom prekookeanskih brodova, ka Kraljevini Holandiji i drugim državama Evrope, kao i da obezbeđuje novčana sredstva za nabavku kokaina i pokriće troškova transporta - navedeno je u odluci suda.

Kako se navodi, osuđeni Zvicer određivao je pojedinačne finansijske uloge članova, kao i raspodelu profita, odnosno količinu prokrijumčarenog kokaina koji bi pripao svakom pripadniku kriminalne organizacije pojedinačno.