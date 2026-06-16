TASMANIJSKI ĐAVO OSUĐEN ZBOG NAPADA NA TAKSISTU! MMA borac ga udario, pa ubo nožem, stigla ga kazna!
MMA borac Miljan Đurašinović, u javnosti poznat pod nadimkom "Tasmanijski đavo", osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i osam meseci zbog krivičnog dela laka telesna povreda.
- Prvostepenom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, Đurašinović je oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana i osam meseci - kaže izvor Kurira i dodaje da je Đurašinoviću nedavno produžen pritvor.
Podsetimo, Đurašinović je uhapšen sredinom oktobra prošle godine u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Savski venac, Interventne jedinice 92 i Policijske stanice Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.
Tužilaštvo mu je stavljalo na teret da je 10. oktobra, u Bulevaru Vudroa Vilsona u Beogradu, zajedno sa još dvojicom muškaraca fizički napao vozača jedne taksi službe. Prema sumnjama istražnih organa, oštećenom je zadato više udaraca u predelu glave, nakon čega mu je nožem naneta povreda ruke.
Nakon hapšenja, osumnjičeni je na saslušanju iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije iznosio odbranu pred tužiocem.
Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva tada je saopšteno da je nakon saslušanja predloženo određivanje pritvora, navodeći da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i mogućnost ponavljanja krivičnog dela.
- Javni tužilac je saslušao osumnjičenog na okolnost krivičnog dela laka telesna povreda i on je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije želeo da iznese odbranu. Nakon toga, Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora - saopštilo je tada tužilaštvo.
Kako su naveli, prilikom odlučivanja o pritvoru uzeta je u obzir činjenica da se osumnjičeni nakon događaja nalazio u bekstvu, kao i da je ranije više puta osuđivan, zbog čega je postojala bojazan da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.
Ko je Tasmanijski đavo?
Đurašinović je prvi put privukao veću pažnju javnosti 2006. godine, kada je tokom novogodišnje noći, nakon masovne tuče u hotelu "Metropol", ranjen. Dve godine kasnije ponovo je dospeo u medije zbog incidenta u kojem je vlasniku kladionice naneo teške telesne povrede mačetom.
Tokom narednih godina njegovo ime se više puta pojavljivalo u izveštajima o policijskim akcijama i hapšenjima. Međutim, za pojedine događaje koji su mu stavljani na teret nije doneta osuđujuća presuda, bilo zbog nedostatka dokaza, obustave postupka ili drugih razloga.