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MMA borac Miljan Đurašinović, u javnosti poznat pod nadimkom "Tasmanijski đavo", osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i osam meseci zbog krivičnog dela laka telesna povreda.

- Prvostepenom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, Đurašinović je oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana i osam meseci - kaže izvor Kurira i dodaje da je Đurašinoviću nedavno produžen pritvor.

1/5 Vidi galeriju Đurašinovića policija dovela u Prvo osnovno tužilaštvo Foto: Marko Karović

Podsetimo, Đurašinović je uhapšen sredinom oktobra prošle godine u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Savski venac, Interventne jedinice 92 i Policijske stanice Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Tužilaštvo mu je stavljalo na teret da je 10. oktobra, u Bulevaru Vudroa Vilsona u Beogradu, zajedno sa još dvojicom muškaraca fizički napao vozača jedne taksi službe. Prema sumnjama istražnih organa, oštećenom je zadato više udaraca u predelu glave, nakon čega mu je nožem naneta povreda ruke.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je na saslušanju iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije iznosio odbranu pred tužiocem.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva tada je saopšteno da je nakon saslušanja predloženo određivanje pritvora, navodeći da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i mogućnost ponavljanja krivičnog dela.

- Javni tužilac je saslušao osumnjičenog na okolnost krivičnog dela laka telesna povreda i on je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije želeo da iznese odbranu. Nakon toga, Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora - saopštilo je tada tužilaštvo.

Kako su naveli, prilikom odlučivanja o pritvoru uzeta je u obzir činjenica da se osumnjičeni nakon događaja nalazio u bekstvu, kao i da je ranije više puta osuđivan, zbog čega je postojala bojazan da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Ko je Tasmanijski đavo?

Đurašinović je prvi put privukao veću pažnju javnosti 2006. godine, kada je tokom novogodišnje noći, nakon masovne tuče u hotelu "Metropol", ranjen. Dve godine kasnije ponovo je dospeo u medije zbog incidenta u kojem je vlasniku kladionice naneo teške telesne povrede mačetom.