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Kako Kurir saznaje, sudsko veće Višeg suda u Beogradu odlučilo je da iznosenje završnih reči pred presudu Vladimiru I Miljani Kecmanovićbude otvoreno za javnost.

Podsetimo, celo suđenje odvijalo se dosad bez prisustva javnosti.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Kako je Kurir ranije već pisao, Viši sud u Beogradu završio je izvođenje dokaza u ovom postupku, pa se danas očekuje da tužilaštvo, odbrana i optuženi iznesu svoje završne argumente pred donošenje nove presude.

Nakon iznošenja završnih reči, očekuje se i donošenje presude u relativno kratkom roku - naveo je ranije izvor Kurira.

1/17 Vidi galeriju Roditelji ubijene dece stigli na suđenje Kecmanovićima u Palati pravde Foto: Ilija Ilić

Prema informacijama do kojih je ranije došao Kurir, završnu reč najpre bi trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Završnu reč imaće priliku da iznesu i advokati roditelja maloletnog ubice, ali i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu želeli. Pošto se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - rekao je sagovornik Kurira.