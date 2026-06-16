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Austrijska policija je u akciji kodnog naziva "Psiho" razbila narko-mrežu koju su činili državljani Srbije i Bosne i Hercegovine, a koji su pod pravanom legalne fabrike u Beču uzgajali i prodavali marihuanu!

Kako je saopšeno iz bečke policije, u ovoj akciji zaplenjena je rekordna količina marihuane od jedne tone, kao i milion i po evra u kešu. Pored devetoro Srba i Bosanaca koji su radili kao "baštovani", uhapšeno je i troje organizatora ove kriminalne grupe, a radi se o državljanima Austrije.

Popot legalne firme

- Bečka policija je u junu 2026. godine uspešno realizovala operaciju "Psiho", kojom je razbijena narko-banda i zaplenjen istorijski rekordan iznos od oko jedne tone marihuane u bečkom okrugu Lizing. U ovoj akciji uhapšeno je devet radnika, takozvanih "baštovana" poreklom iz Srbije i BiH, koji su ilegalno boravili u Austriji i radili na samoj plantaži - navode austrijski mediji.

Foto: LPD Wien

Kako dalje navode, razbijena narko-mreža funkcionisala je poput legalnog preduzeća.

- Na čelu organizacije nalazila su se tri državljanina Austrije, starosti 42, 46 i 55 godina. Glavni organizator (42), odnosno mozak čitave priče, koji je inače završio pravni fakultet, obavljao je funkciju direktora. On je nakon policijske racije uspeo da pobegne u Hrvatsku, ali je ubrzo lociran na ostrvu Hvar, uhapšen i izručen Austriji. Poznat je po nadimku "psihonaut". Drugi Austrijanac (46) bio je rukovodilac proizvodnje, a Srbi i Bosanci bili su unajmljeni isključivo za naporan fizički rad u hali. Oni su ilegalno boravili u Austriji, a narko-bosovi su im unutar same plantaže obezbedili prostor za život - krevete, kuhinju i kupatilo, kako ne bi morali da napuštaju objekat i privlače pažnju - objašnjavaju izvori kako je funkcionirala ova ilegalna firma.

1/6 Vidi galeriju Zaplena droge u Beču Foto: LPD Wien

Istražitelji su naveli da je fabrika u okrugu Lizing ranije bila legalna firma koja se bavila uzgojem industrijske konoplje.

- Vođe ove narko-grupe preuzele su fabriku od 3.200 kvadrata pre nekoliko godina i kompletnu infrastrukturu preuredili u visokotehnološku laboratoriju za ilegalni uzgoj marihuane - objašnjavaju austrijski istražitelji, navodeći da je policija tokom racije pronašla 9.720 živih biljaka kanabisa, oko 300 kilograma već obranog i 500 kilograma spremnog, upakovanog marihuanskog cveta.

- Pored droge, zaplenjeno je 1,4 miliona evra u gotovini, zlatne poluge, luksuzni sat "rolex" i jedan pištolj marke "glok". Među zaplenjenim novčanicama našli su se i srpski dinari - navode i dodaju da je devetoro uhapšenih državljana Srbije i Bosne u Austriji boravilo ilegalno, a kod njih su ponađena lažna lična dokumenta.

Nisu napuštali halu

- Tretirani su kao robovi u "zlatnom kavezu". Oni uopšte nisu smeli da napuštaju halu u Beču kako ne bi privukli pažnju komšiluka. Glavni šefovi su im unutra napravili kompletne stambene kontejnere i bili su pod stalnim nadzorom organizatora - navode i dodaju da kada je policija upala u fabriku oni su se mirno predali.

- Dok su radnici sa Balkana živeli zatvoreni u prašini i udišući "težak vazduh" hale, trojica austrijskih šefova su zarađeni novac trošili na luksuzan život - navode austrijski mediji detalje iz istrage.

Detalji o istrazi

Austrijski mediji navode, da su inspektori mesecima danonoćno pratili osumnjičene i nadgledali fabriku u Beču.

- Pre nego što je elitna jedinica WEGA upala u halu, inspektori bečke kriminalističke policije mesecima su tajno nadgledali objekat. Da bi prikupili neoborive dokaze, policajci su se noću prikradali i bukvalno prekopavali kontejnere i smeće koje je banda izbacivala iz fabrike. Unutra su pronalazili ostatke stabljika, spečifičnu zemlju i hemijske preparate za ubrzan uzgoj, što im je potvrdilo da se unutra ne uzgaja legalna konoplja - navode izvori detalje istrage.