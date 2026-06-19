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Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su sinoć, brzom i koordinisanom reakcijom, locirali i po nalogu državnog tužioca lišili slobode maloletnog državljanina Republike Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sinoć je prijavljeno da je u blizini tvrđave Forte Mare u Herceg Novom jedno lice zadobilo povrede nanesene nožem. Službenici Hitne medicinske pomoći su povređeno lice transportovali u Opštu bolnicu Meljine radi ukazivanja lekarske pomoći, nakon čega je utvrđen njegov identitet a reč je o maloletnom licu starom 17 godina iz Herceg Novog - saopšteno je iz UP.

Sprovođenjem daljih aktivnosti utvrđeno je da je na pomenutoj lokaciji došlo do fizičkog sukoba između oštećenog maloletnika i za tada nepoznatog muškog lica, kojom prilikom je osumnjičeni oštećenom zadao više ubodnih rana u predelu stomaka upotrebom noža, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su odmah nakon saznanja o događaju započeli intenzivnu pretragu terena na području celog grada, gde je brzom reakcijom i efikasno sprovedenim operativnim aktivnostima, u kratkom roku u naselju Savina locirano i kontrolisano maloletno lice staro 17 godina, kod kojeg je tom prilikom pronađen i oduzet nožsa tragovima nalik na krv, dodaje se u saopštenju UP.

Osumnjičeni je potom doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi radi prikupljanja obavještenja i sprovođenja daljih službenih mera i radnji, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o maloletnom državljaninu Republike Srbije iz Beograda.

Osumnjičeni je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Maloletno lice će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeno na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Kurir.rs

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