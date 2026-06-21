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Tokom noći došlo je do incidenta u širem centru Čačka koji je završio tragično.

- Došlo je do sukoba između dvojice mladića, jedan je potegao nož i izbo mladića K.V. koji je usled težine povreda ubrzo preminuo - kaže za RINU izvor upoznat sa ovom tragedijom.

Detalji ovog incidenta još uvek nisu poznati, a policija se nije oglašavala.

Podsetimo, tokom iste noći u Čačku dogodila se još jedna tragedija, kada je u saobraćajnoj nesreći u naselju Trnava život izgubila mlada devojka, koja se, prema tvrdnjama očevidaca, zakucala kolima u semafor i na mestu preminula.

Kurir.rs/RINA

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