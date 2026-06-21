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Nakon stravičnog ubistva koje je tokom noći potreslo Čačak, na mestu gde je smrtno ranjen devetnaestogodišnji K.V. i dalje su vidljivi tragovi tragedije.

Na fotografiji sa lica mesta vidi se parking na Gradskoj plaži, gde je došlo do kobnog sukoba. Na asfaltu je ostala lokva krvi, kao i gaze i zavoji koje je ekipa Hitne pomoći koristila pokušavajući da zaustavi obilno krvarenje mladića.

Podsetimo, pripadnici Policijske uprave u Čačku uhapsili su O.O. (20) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila - saopštila je Policijska uprava Čačak.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.