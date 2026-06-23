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Čačak je i dalje u šoku zbog zločina koji se u subotu uveče dogodio na Gradskoj plaži, kada je, prema sumnjama istrage, tokom sukoba dvojice mladića život izgubio devetnaestogodišnji Kosta V., a nakon čega je uhapšen, kako Kurir saznaje, njegov poznanik Ognjen O. (20).

Ognjen O. Foto: Privatna arhiva

Nastradali mladić je zadobio teške povrede od kojih je ubrzo preminuo. Kako saznajemo, uboden je ispod rebarnog luka nožem s leđa.

- Proboden je sečivom neposredno pored kičme - kaže sagovornik Kurira.

U šoku

- Ovakav zločin nije smeo da se dogodi. Ceo grad je u šoku, a posebno nas pogađa što su u pitanju veoma mladi ljudi - rekao je jedan stanovnik Čačka za Kurir i dodao:

- Od jutra se priča samo o ovom slučaju. Gradska plaža je mesto gde se okupljaju porodice i mladi. Zbog toga je šok još veći, jer niko nije očekivao da će se ovako nešto dogoditi na jednom od najposećenijih mesta u gradu - navodi meštanin koji živi u blizini Gradske plaže.

Kako kažu, za osumnjičenog Ognjena u gradu retko ko ima da kaže išta lepo.

Kosta V. Foto: Privatna arhiva

- Mladić je jako problematičan, po gradu se priča da odavno koristi narkotike. Očigledno je da su se dobro poznavali, jer je ta svađa trajala i trajala, a pitanje je šta se tačno dogodilo između njih, kad je svađa prerasla u ovakav sukob gde je ubijen jedan tinejdžer.

Prema dosadašnjim informacijama, kobnom događaju prethodila je verbalna rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički sukob. Tokom obračuna osumnjičeni je izvadio nož i naneo smrtonosne povrede mladiću, nakon čega je pobegao sa mesta događaja.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo, uhapšen je Ognjen O. (20) iz Čačka, kojem je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su O. O. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - saopštila je policija.

Foto: RINA

Na parkingu kod Gradske plaže juče su i dalje bili vidljivi tragovi krvi na asfaltu i medicinski materijal koji je ostao nakon intervencije Hitne pomoći svedočili su o dramatičnoj borbi za život mladića koji je podlegao povredama.

Jedan od očevidaca ispričao je da se sve dogodilo veoma brzo.

- Najpre su se verbalno sukobili. Delovalo je da će se situacija smiriti, ali je potom došlo do fizičkog obračuna. U jednom trenutku izvađen je nož i sve se završilo tragedijom. Napadač je potom pobegao - rekao je sagovornik upoznat sa događajem.