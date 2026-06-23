TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! NAĐENO TELO NESTALOG VLADIMIRA KOD MALOG ZVORNIKA! Dve nedelje se tragalo za njim, odmah rađena obdukcija (foto)
Telo Vladimira Smiljanića (38), koji je nestao 8. juna pronađeno je u Zvorničkom jezeru, saznaje Kurir iz pouzdanih izvora.
Prema nezvaničnim informacijama, telo je nađeno prekjuče, rađena je obdukcija i u pitanju je prirodna smrt, odnosno davljenje.
Podsetimo, Vladimir je nestao pre dve sedmice na Drini, odnosno Zvorničkom jezeru, u malozvorničkom selu Velika Reka i od tada mu se gubi svaki trag.
Porodica je uputila preko društvenih mreža apel da im se jave svi koji imaju bilo kakvu informaciju, ili primete telo u vodi, ali nije bilo rezultata. Tokom potrage je pronađen njegov mobilni telefon u Drini, a na mestu nestanka nađene su i njegove papuče i kačket.
Porodica je zvali policiju, sutradan je Žandarmerija sa roniocima izlazila na teren, podignut je i dron, ali nestali muškarac nije nađen. Lokalni ribolovci su bili uključeni u potragu, jedan je sa unapređenim sonarom obišao nekoliko kilometara nizvodno od mesta nestanka, ali bez rezultata.
Nekoliko dana je familija tragala čamcima, ali od Vladimira koji je, inače, živeo u Beogradu, ima suprugu i ćerkicu od nepune četiri godine, nije bilo ni traga ni glasa.
Nažalost, na kraju je potraga završena tragičnim ishodom.