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Odbegli Vuk Vulević, za kojim je raspisana međunarodna poternica, i dalje uspešno izmiče pravdi, dok istražitelji, prema nezvaničnim saznanjima, sumnjaju da se on trenutno krije na teritoriji Beograda i da se kreće uz zaštitu osoba iz kriminalnog miljea.

- Operativna saznanja ukazuju da se Vulević ne nalazi u Crnoj Gori, već da je izvesno vreme na teritoriji Beograda, gde se kreće uz podršku osoba koje su povezane sa organizovanim kriminalnim grupama - navodi izvor blizak istrazi i dodaje:

- Njegovo lociranje je otežano jer navodno često menja boravište i koristi sigurnosne kanale.

Vuk Vulević Foto: printscreen mladiberana.me

Podsetimo, u okviru potrage, policijski službenici iz Bijelog Polja, Berana i Kolašina sproveli su koordinisanu akciju na severu Crne Gore i pretresli više lokacija koje se dovode u vezu sa Vulevićem i njemu bliskim licima.

Od samog Vulevića nije pronađen nijedan trag, ali su tokom akcije zatekli kokain, čaure, improvizovane mete za gađanje i veći broj ispaljenih projektila.

- Istraga ide u više pravaca, a s obzirom na to šta je policija pronašla pretresom pomenutih lokacija, istražitelji sumnjaju da Vulević čak iz ilegale rukovodi "poslovima" - kaže sagovornik.

Prema informacijama iz policije, tokom pretresa su kontrolisani objekti koje koriste osobe bliske Vuleviću, među kojima su Draško Vuković i Vuk Ivanović, dok je u jednoj vikendici na području Bjelasice zatečen i Vlajko Laban. Na toj lokaciji pronađeni su čaure, mete za gađanje i tragovi upotrebe vatrenog oružja.

- Pretresom objekta i šireg terena pronađeni su pištoljske čaure, improvizovana meta za gađanje vatrenim oružjem, kao i veći broj ispaljenih projektila na stablu na kome je meta bila postavljena. Na istoj lokaciji zatečeno je i terensko četvorotočkaško vozilo bez dokumentacije, za koje postoje saznanja da je na ilegalan način, mimo graničnih prelaza, dopremljeno sa teritorije Kosova radi korišćenja na planinskim terenima. Vozilo je bez registarskih oznaka i bez dokaza o poreklu i vlasništvu - saopštili su iz policije.

1/5 Vidi galeriju U potrazi za Vukom Vulevićem pronađeni kokain, čaure, mete i prokrijumčareno vozilo Foto: Uprava policije Crne Gore

Istražitelji sada proveravaju da li pronađeni predmeti ukazuju na pripreme za ozbiljnija krivična dela, uključujući i eventualne planirane likvidacije u kriminalnom obračunu.

- Pronađeni predmeti upućuju na to da se na pomenutoj lokaciji vežbalo gađanje u metu s namerom izvršenja ili planiranja likvidacije. Dakle, nije isključeno da se radi o aktivnostima koje imaju širi kriminalni kontekst, zbog čega su svi predmeti poslati na veštačenje - kaže sagovornik iz bezbednosnih struktura.