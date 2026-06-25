Slušaj vest

Vuk Vulević, državljanin Crne Gore poreklom iz Berana, već dugo se nalazi u fokusu bezbednosnih službi regiona zbog povezanosti sa brojnim istragama koje se odnose na organizovani kriminal. Iako je njegovo ime dovođeno u vezu sa više teških krivičnih dela, za neka od njih nikada nije osuđen, dok je u pojedinim slučajevima oslobođen optužbi.

Vuk VUlević Foto: printscreen mladiberana.me

Za Vulevićem je takođe raspisana međunarodna poternica, a prema nezvaničnim informacijama iz bezbednosnih krugova, istražitelji veruju da se krije na teritoriji Beograda i da navodno iza njega stoje kavčani koji ga čuvaju, što mu omogućava da izbegava hapšenje.

Vulević je ponovo dospeo u fokus javnosti, nakon što su u okviru potrage, policijski službenici iz Bijelog Polja, Berana i Kolašina sproveli koordinisanu akciju na severu Crne Gore i pretresli više lokacija koje se dovode u vezu sa Vulevićem i njemu bliskim licima.

- Pretresom objekta i šireg terena pronađeni su pištoljske čaure, improvizovana meta za gađanje vatrenim oružjem, kao i veći broj ispaljenih projektila na stablu na kome je meta bila postavljena - saopštili su iz policije.

1/5 Vidi galeriju U potrazi za Vukom Vulevićem pronađeni kokain, čaure, mete i prokrijumčareno vozilo Foto: Uprava policije Crne Gore

Ko je Vuk Vulević?

Uspon nakon slabljenja velikih klanova Prema navodima crnogorskih medija, nakon višegodišnjeg obračuna i brojnih hapšenja pripadnika škaljarskog i kavačkog klana, došlo je do preraspodele uticaja u podzemlju Crne Gore. U tom kontekstu pominje se grupa okupljena upravo oko Vuka Vulevića, za koju pojedini izvori tvrde da je značajno ojačala svoj položaj i uticaj

Inače, istražitelji ga dovode i u vezu sa međunarodnim švercom narkotika. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore ranije je saopštavalo da je Vulević, prema sumnjama istražnih organa, bio deo šire kriminalne mreže povezane sa krijumčarenjem droge.

- Vulević je osumnjičen da je deo šire grupe u međunarodnom švercu droge, a kojom su rukovodili Vaso Ulić i Radoje Zvicer. Grupa iz Crne Gore se sumnjiči za šverc oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju - preneli smo ranije.

U spisima tužilaštva, navodi se da je Vulević, uz okrivljenog Damira Mandića, pratio tok realizacije kriminalnog plana o krijumčarenju droge i da su o tome razgovarali na Skaju.

Istražitelji tvrde da je ta grupašvercovala ogromne količine kokaina bar u dva navrata, a da je u prvoj bilo 1.570 kilograma. Udeo Vulevića i Mandić u tome bio je osam kilograma, navode iz SDT-a.

- Droga je bila zapakovana u pojedinčanim pakovanjima težine od 25 kg, na kojima se na određenom broju pakovanja nalazio žig u obliku "petla" plave boje, a na preostalim pakovanjima žig u obliku potkovicesa detelinom sa četiri lista i sa oznakom RM 11, koja su potom smeštena u crne vreće povezane zelenom trakom sa oznakom 200 - navode istražitelji.

Foto: Shutterstock, EPA/Boris Pejović

Hapšenje u Beogradu

Vulević je hapšen još 2004. godine u Beogradu zbog sumnje na falsifikovanje dokumenata. Njegov tadašnji branilac, advokat Nebojša Milosavljević, potvrdio je ranije da ga je zastupao u tom postupku. Međutim, prema njegovim rečima, presuda u Srbiji nije doneta jer je Vulević prebačen u Podgoricu.

U tom periodu njegovo ime pojavilo se i u istragama koje su se odnosile na ubistvo Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika podgoričkog dnevnog lista "Dan", ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo.

Dovođen u vezu sa više teških krivičnih dela

Tokom godina Vulević je pominjan u nekoliko značajnih istraga. Bio je optužen da je zajedno sa Zlatkom Ajkovićem 1999. godine u Cirihu ubio Faiza Kadrića. Takođe se teretio za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i za šverc kokaina iz Venecuele. U tim predmetima kasnije je oslobođen optužbi.

Crnogorska policija ga je pominjala i kao jednog od mogućih učesnika u ubistvu Duška Jovanovića, ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo.