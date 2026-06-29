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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, iz saobraćaja su isključili 31 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Saobraćajna policija u okolini Ražnja zaustavila je vozače „pežoa“ (50) i „sitroena“ (38) koji su vozili sa 2,42 i 2,23 promila alkohola u organizmu, dok je u Nišu zaustavljen tridesetsedmogodišnjak koji je upravljao „audijem“ sa 2,37 promila alkohola i protiv njih će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave.

U Svrljigu je iz saobraćaja isključen pedesetšestogodišnjak koji je vozio bicikl sa 1,51 promilom alkohola u organizmu, a u okolini Aleksinca zaustavljen je pedesetdevetogodišnji biciklista koji je upravljao sa 1,28 promila alkohola.

Ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Takođe, policija je noćas u Nišu sustigla dvadesetogodišnjeg vozača „audija“ koji je, krećući se iz Svrljiga gde je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj niko nije povređen, više puta odbio da zaustavi vozilo na znak policije i prošao kroz crveno svetlo semafora.

Kontrolom je potom utvrđeno i da je vozio sa probnom vozačkom dozvolom u vremenu kada mu je to zabranjeno, a upravljao je i vozilom veće snage motora od dozvoljene, bez nadzora člana porodice.

Ovaj vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.