UBICA VESKOVIĆA PUNIH NEDELJU DANA U BEKSTVU Za hladnokrvnim egzekutorom, lažnim pica-majstorom i njegovim pomagačem raspisane međunarodne poternice
Hladnokrvna likvidacija Darka Veskovića Prike (45), koja se dogodila pre osam dana, i dalje je glavna tema javnosti, dok policija neumorno traga za N. K. i D. Dž. koji su osumnjičeni za brutalno ubistvo u Kumodražu. Osumnjičeni se već sedam dana nalaze u bekstvu, a za njima je raspisana međunarodna poternica.
Okrivljenom N. K. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u sticaju s krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja,
držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, i krivičnim delom teška telesna povreda, a okrivljenom D. DŽ. stavljeno je na
teret izvršenje krivičnog dela pomaganje u teškom ubistvu.
Osumnjičenima za učešće u ubistvu Darka Veskovića, D. V. i M. T. E. određen je pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.
Darko Vesković Prika je ubijen u ponedeljak 22. juna u 15.40 u kafiću u Kumodražu, kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištilj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića, a interesantno je da je, navodno, ubica glumio radnika koji traži posao i tog popodneva došao je da se dogovori o uslovima za rad u lokalu koji je držao Vesković.
Kako pišu Novosti, osumnjičeni za likvidaciju, prethodno se javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari i dogovorio susret sa Veskovićem.
Više javno tužilaštvo u Beorgadu je ranije saopštilo da je pokrenulo istragu protiv N. K. zbog sumnje da je 22. juna u ugostiteljskom objektu na Voždovcu na podmukao način lišio života oštećenog D. V. i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D. DŽ. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.
- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N.K. na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška telesna povreda, a D.Dž. krivično delo Teško ubistvo u pomaganju. N.K. i D.Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navodi se u saopštenju Tužilaštva.
Dodaje se i da je sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M.T.E. i D.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
- M.T.E. i D.V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor - stoji u saopštenju.
Navodi se da postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života D.V. i teško telesno povredio V.M. koji je sedeo za stolom sa D.V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.
- N.K. je, kako se sumnjda, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D.V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N.K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio namanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Jedan od projektila koje je ispalio osumničeni pogodio je i oštećenog V.M. usled čega je on zadobio tešku telesnu povredu.
D.Dž. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sačekao osumnjičenog ispred ugostiteljskog objakta na motociklu NN marke pa su se udaljili sa lica mesta.