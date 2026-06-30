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Hladnokrvna likvidacija Darka Veskovića Prike (45), koja se dogodila pre osam dana, i dalje je glavna tema javnosti, dok policija neumorno traga za N. K. i D. Dž. koji su osumnjičeni za brutalno ubistvo u Kumodražu. Osumnjičeni se već sedam dana nalaze u bekstvu, a za njima je raspisana međunarodna poternica.

Okrivljenom N. K. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u sticaju s krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja,

držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, i krivičnim delom teška telesna povreda, a okrivljenom D. DŽ. stavljeno je na

teret izvršenje krivičnog dela pomaganje u teškom ubistvu.

Osumnjičenima za učešće u ubistvu Darka Veskovića, D. V. i M. T. E. određen je pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Darko Vesković Prika je ubijen u ponedeljak 22. juna u 15.40 u kafiću u Kumodražu, kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištilj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića, a interesantno je da je, navodno, ubica glumio radnika koji traži posao i tog popodneva došao je da se dogovori o uslovima za rad u lokalu koji je držao Vesković.

Kako pišu Novosti, osumnjičeni za likvidaciju, prethodno se javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari i dogovorio susret sa Veskovićem.

Više javno tužilaštvo u Beorgadu je ranije saopštilo da je pokrenulo istragu protiv N. K. zbog sumnje da je 22. juna u ugostiteljskom objektu na Voždovcu na podmukao način lišio života oštećenog D. V. i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D. DŽ. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N.K. na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška telesna povreda, a D.Dž. krivično delo Teško ubistvo u pomaganju. N.K. i D.Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Dodaje se i da je sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M.T.E. i D.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

00:05 Pucnjava u Kumodražu Izvor: Kurir

- M.T.E. i D.V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor - stoji u saopštenju.

Navodi se da postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života D.V. i teško telesno povredio V.M. koji je sedeo za stolom sa D.V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

- N.K. je, kako se sumnjda, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D.V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N.K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio namanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Jedan od projektila koje je ispalio osumničeni pogodio je i oštećenog V.M. usled čega je on zadobio tešku telesnu povredu.