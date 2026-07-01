Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Navodno, kod osumnjičene S. K. pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu.

Kako se navodi, ćerka povređenog Lj. G, koja je bila svedok krvavog obračuna, iznela je tvrdnje o identitetu žena koje su, kako se sumnja, učestvovale u napadu.

Prema nezvaničnim informacijama, devojka je bila svedok celom događaju, a ona navodno tvrdi da su u baraku u kojoj živi Lj. G. ušle su tri žene, nakon čega je usledila rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.

Tokom obračuna jedna od žena je, kako se sumnja, nožem ubola muškarca u nogu, a potom su sve tri pobegle sa lica mesta.

- Devojka je ispričala da su dve žene ćerke njegove devojke, a da je treća njihova drugarica - ispričao je izvor blizak istrazi.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, zbrinula povređenog i prevezla ga u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, dok se intenzivno radi na otkrivanju identiteta preostale dve žene, kao i njihovom pronalasku.