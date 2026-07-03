Nije imao poroka

Bojan, za razliku od drugih žestokih momaka, nije imao poroka. Novac koji je zaradio, osim u obezbeđenje koje su činili surovi momci kojima se okružio, ulagao je i u svoju ogromnu raskošnu kuću, koja je bila trn u oku mnogima.

Oca su mu zvali Savezni jer je radio za Službu

Bojan je živeo malo drugačije od ostalih žestokih momaka, nije kao većina njih odrastao u nemaštini, nego je od rođenja bio finansijski obezbeđen, zahvaljujući svom ocu, Vlasti Petroviću, koji je živeo u Švedskoj i radio za službu, a koga su zvali Savezni. On je dobro znao sve najpoznatije žestoke momke.

Osim Arkana, koga je u tu priču ubacio otac, sve ostale žestoke momke je uglavnom služba vrbovala i oni su napravili taj projekat. Arkan na početku nije radio za službu, počeo je tek kasnije posle niza hapšenja i bežanja iz zatvora kada je bio na mnogim poternicama i bila mu je potrebna zaštita. Arkan je bio ok momak, nekad pomalo surov. Boris Petkov je bio jedan od retkih koji nije radio za službu. Nije radio ni Bojan, njega je privukao adrenalin života na asfaltu, družeći se sa žestokim momcima. Vlasta Petrović se nije eksponirao iako je iz senke pomagao svom sinu. Bojanovo detinjstvo je bilo sređeno i bezbrižno, nije bio po domovima kao ostali momci sa asfalta. Međutim, verovatno taj svet podzemlja mu je bio zanimljiv jer se njegov otac družio sa žestokim momcima, mnogo njih je prošlo kroz njihovu kuću.