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U stravičnom požaru koji je izbio u Bogatiću stradao je Siniša B. (50), a vatra je buknula u porodičnoj kući. 

Iako su vatrogasci na lice mesta stigli brzo, nisu mogli da spasu Sinišu.

- Brzo nakon dojave o požaru na teren su izašla tri vatrogasna vozila. Iz kuće je izlazio dim, a plamen je zahvatio krov površine oko 20 kvadrata sa karatavanom koji se već urušio. U toku akcije dogašivanja vatrogasci-spasioci su u jednoj od prostorija pronašli Sinišino telo - naveo je izvor.

Nesrećni čovek je živeo sam u kući, a materijalna šteta na objektu je ogromna. Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon detaljne istrage.

(Kurir.rs/Mačva press Bogatić)

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