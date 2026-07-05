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sleteli s puta u smrt

sleteli s puta u smrt

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Na ulasku u Banju Koviljaču iz pravca Loznice, jutros oko 6 sati, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dva mladića.

Prema prvim informacijama, putnički automobil marke „folksvagen golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano, javlja Loznica grad.

Foto: Facebook printscreen/Loznica grad

Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.

Meštane “Mazalove” stanice probudio je jak udar. Dva mladića izletela su autom i sletela sa puta u smrt.