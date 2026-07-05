(UZNEMIRUJUĆI FOTO) BRZINA UGASILA DVA MLADA ŽIVOTA: Stravična nesreća u Banji Koviljači, dva mladića autom se zakucala u drvo
Na ulasku u Banju Koviljaču iz pravca Loznice, jutros oko 6 sati, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dva mladića.
Prema prvim informacijama, putnički automobil marke „folksvagen golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano, javlja Loznica grad.
Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.
Meštane “Mazalove” stanice probudio je jak udar. Dva mladića izletela su autom i sletela sa puta u smrt.
Prema saopštenju policije, u nesreći su nastradala dva 18-godišnjaka, jedan za volanom s probnom dozvolom i drugi kao suvozač.
Kurir.rs/Loznica grad/Jadar press