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Na uglu Ruzveltove i Ulice kraljice Marije u teškom udesu koji se dogodio sinoć oko 21.09 časova, prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, učestvovali su autobus i motor prilikom čega je povređeno više osoba, među njima mladić od 19 godina i osmogodišnje dete.

"U 21.09 dobili smo dojavu da je došlo do sudara autobusa i motora u Ulici kraljice Marije, ugao sa Ruzveltovom", rekla je dr Stefanović za Prva TV.

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Foto: Printscreen/RTS

Mladić (19) koji je vozio motor zadobio je teške povrede koje su kvalifikovane kao teška trauma. Kako prenosi RTS, 19-godišnji mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar. Na lice mesta poslate su dve ekipe Hitne pomoći.

"Mi smo odmah poslali dve naše ekipe, jer nam je rečeno da je prilikom sudara došlo do povređivanja još dva pešaka, muškarca 61 godinu i deteta od 8 godina, takođe muško", otkriva dr Stefanović.

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Svi pacijenti su prevezeni u Urgentni centar, dok je osmogodišnje dete prevezeno u bolnicu u Tiršovoj.

Kurir.rs/Blic/TV Prva

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