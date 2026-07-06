Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 111 puta, od čega 24 puta na javnom mestu.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Mladić (19) i dete (8) povređeni u teškoj nesreći u Ruzveltovoj
Slušaj vest
Jedan muškarac (21) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na uglu ulica Kraljice Marije i Ruzveltove u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar, a u istoj nezgodi lakše su povređene još tri osobe kojima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta.
Na uglu Ruzveltove ulice i Ulice kraljice Marije došlo je do udesa u 21.20.
Intervenisale su dve ekipe Hitne pomoći – 19-godišnji mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar, dok je druga ekipa u dežurne ustanove prevezla jednu odraslu osobu i osmogodišnje dete.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 111 puta, od čega 24 puta na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta/RTS
Reaguj
Komentariši