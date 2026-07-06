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Jedan muškarac (21) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na uglu ulica Kraljice Marije i Ruzveltove u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar, a u istoj nezgodi lakše su povređene još tri osobe kojima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta.

Na uglu Ruzveltove ulice i Ulice kraljice Marije došlo je do udesa u 21.20.

Intervenisale su dve ekipe Hitne pomoći – 19-godišnji mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar, dok je druga ekipa u dežurne ustanove prevezla jednu odraslu osobu i osmogodišnje dete.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 111 puta, od čega 24 puta na javnom mestu.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.